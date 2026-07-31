Interna ATR: Máximo, Quintela y la foto de unidad que no fue

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Iba a ser una foto de unidad del peronismo, de esas que andan escaseando. Pero tampoco esta vez pudo ser. Máximo Kirchner posó junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y ambos sonrieron a la cámara. El gran ausente estaba a más de 1200 kilómetros de distancia: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, canceló su visita para no estar en la foto.
La instantánea retrata un momento más de la inacabable interna que azota al peronismo en la provincia de Buenos Aires. El homenaje a Monseñor Enrique Angelelli, a medio siglo de su asesinato a manos de la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983, era la ocasión perfecta para que Kicillof hiciera acto de presencia en la provincia que gobierna Quintela, pero la presencia de Máximo lo hizo recular.
Fue una deriva llamativa en los acontecimientos. Quintela se había mostrado cercano a Kicillof en momentos en que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en el Partido Justicialista (PJ) era casi indiscutido. El riojano plantó bandera y amagó con disputarle la presidencia del partido. Hoy, la foto lo mostró junto al hijo de CFK, con Kicillof fuera del cuadro.
De todas maneras, el bonaerense envió a una emisaria. Quien participó del homenaje a Angelelli fue su jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Ella sí apareció junto a Quintela.
Otros bonaerenses que estuvieron ahí son el diputado nacional Jorge Taiana y los senadores nacionales Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio.