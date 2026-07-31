Volver | La Tecla Nacionales 31 de julio de 2026 KICILLOF, AUSENTE

Interna ATR: Máximo, Quintela y la foto de unidad que no fue

El líder de La Cámpora fue a La Rioja y posó junto al gobernador que alguna vez quiso enfrentar a Cristina. El mandatario bonaerense prefirió quedarse en La Plata.

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