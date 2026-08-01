Volver | La Tecla Municipios 1 de agosto de 2026 TENSIONES

La interna libertaria suma otro quiebre: se rompió un bloque de LLA en el interior

La salida del concejal Edgar Foglia profundiza las tensiones internas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Tras denunciar su desplazamiento de las comisiones legislativas, conformó un unibloque PRO en el HCD de Balcarce.

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