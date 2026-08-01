La interna libertaria suma otro quiebre: se rompió un bloque de LLA en el interior
La salida del concejal Edgar Foglia profundiza las tensiones internas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Tras denunciar su desplazamiento de las comisiones legislativas, conformó un unibloque PRO en el HCD de Balcarce.
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La interna de La Libertad Avanza volvió a impactar de lleno en un Concejo Deliberante bonaerense. Esta vez fue en Balcarce, donde el concejal Edgar Foglia resolvió abandonar la "Alianza Libertad Avanza" y conformar un unibloque propio bajo la denominación PRO, en un movimiento que vuelve a exhibir las dificultades del espacio para sostener la unidad en los cuerpos legislativos municipales.
La decisión quedó formalizada este martes mediante un comunicado de prensa difundido por el sector denominado "PRO Oficial Balcarce", en el que se explican los motivos políticos de la ruptura y se responsabiliza a la conducción del bloque libertario por el quiebre.
Según el documento, Foglia decidió romper con la alianza "como consecuencia de la decisión unilateral, inconsulta e impuesta por el presidente del bloque 'Alianza Libertad Avanza' de excluir al concejal Edgar Foglia, representante de nuestra fuerza política en la alianza mencionada, de la integración de las comisiones permanentes del Honorable Concejo Deliberante". Aunque el texto no lo menciona de manera explícita, la referencia apunta al titular de la bancada, Ignacio Capeccio.
A partir de esa disputa por la distribución de los espacios de trabajo legislativo, el edil resolvió conformar un bloque unipersonal que llevará el nombre de PRO, otorgándole por primera vez identidad propia dentro del recinto del Palacio Municipal.
El comunicado lleva las firmas de Diego Cerono y Carolina Gizzi, referentes del sector, quienes respaldaron la decisión y sostuvieron que la ruptura formaliza una situación política que, según señalaron, ya se arrastraba desde hacía más de tres meses.
El movimiento modifica el equilibrio político del Concejo Deliberante de Balcarce y deja expuestas las diferencias internas entre los socios que hasta ahora compartían la representación dentro de la alianza libertaria.
La fractura se suma a otros episodios recientes registrados en la provincia de Buenos Aires. El caso más resonante ocurrió en Quilmes, donde el concejal Ricardo Rij abandonó la presidencia del bloque de La Libertad Avanza apenas días después de asumir, rompió con el espacio y conformó el monobloque "Renovación Quilmeña", en un fuerte enfrentamiento con la conducción libertaria local. Posteriormente confirmó su acercamiento al Frente Renovador, profundizando la crisis interna del espacio en ese distrito. ([Info Quilmes][1])
Con el caso de Balcarce, la conducción bonaerense de La Libertad Avanza vuelve a enfrentar un escenario de fragmentación en los concejos deliberantes, donde las disputas por la conducción política, la distribución de cargos internos y el armado territorial comienzan a reflejarse en rupturas formales de bloques.
A poco más de un año de las próximas elecciones legislativas provinciales, estos episodios evidencian que las tensiones internas no solo atraviesan el armado partidario encabezado por Sebastián Pareja, sino que también empiezan a alterar la correlación de fuerzas en los parlamentos municipales, donde cada banca puede resultar determinante para la construcción de mayorías.