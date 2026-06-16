16 de junio de 2026
SENADO
Reforma Política: puntapié inicial de la comisión con fuertes mensajes por la interna
Con Malena Galmarini como presidenta, se reunió por primera vez la comisión de reforma política de la Cámara de Senadores. Críticas por no sesionar y porque “no se cumplen los acuerdos políticos” en la Legislatura
A la espera de saber cuándo será la primera sesión ordinaria del año, dio comienzo esta tarde la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. La presidenta del cuerpo legislativo, Malena Galmarini, dio duras críticas por la poca actividad en la Cámara Alta.
Un participante de la reunión le aseguró a La Tecla que fue “una reunión muy fructífera”. En la misma, se presentaron los proyectos que tienen estado parlamentario y están en la comisión, como así los que están en mesa de entrada y tienen que ser tratados en el transcurso del año. Varios de ellos corresponden a iniciativas relacionadas a las PASO, la implementación de la BUP y las modificaciones en los plazos electorales.
Por su parte, mandaron a archivo algunos proyectos temporales relacionados a las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre del 2025. También confirmaron que en los próximos días habrá reuniones para empezar a debatir los proyectos que están en comisión, para después tratarlos con mayor profundidad en el próximo encuentro del cuerpo legislativo que conduce Malena Galmarini.
Sin embargo, la legisladora del Frente Renovador no dudó en cuestionar las internas dentro del peronismo y la poca actividad legislativa en la Cámara Alta. Sostuvo que sus intenciones son que la comisión siga con su ritmo, sin importar si hay o no sesiones ordinarias.
La extitular de AySA también hizo eco de que pidió que estén todos los proyectos relacionados a reformas electorales en el orden del día, pero solamente aparecieron algunos viejos, relacionados a las pasadas elecciones legislativas. La reunión tuvo lugar en el Salón Antonio Cafiero del Senado y sostuvo que lo ideal es “llegar al 31 de diciembre con las reglas claras puestas para las elecciones del año que viene “.
En ese sentido, Galmarini realizó una dura crítica por el funcionamiento de la Cámara: “Si a la Secretaría Legislativa le da miedo que tratemos temas que no estén arreglados con no sé quién, igual podemos ir viendo los temas. No podemos esperar a que haya sesión para avanzar”.
Esta crítica se dio debido a que en el orden del día de la reunión solo figuraba un proyecto para ser tratado, cuando Galmarini había pedido que estuvieran todos los proyectos vigentes. Sin embargo, desde el Senado deslizaron que hubo un inconveniente para girar los que tienen estado parlamentario, por lo cual solo estuvo en el temario una iniciativa para rechazar la reimpresión de boletas en la provincia para las elecciones de octubre de 2025, tras la renuncia de José Luís Espert como candidato a Diputado nacional.
Sin embargo, la comisión avanzó con cuestiones relacionadas a la implementación de la Boleta Única Papel y la modificación de los plazos electorales. También hubo fuertes críticas por “no cumplirse los acuerdos políticos” dentro de la Cámara.
Además de Galmarini, en el Salón Cafiero estuvieron presentes de manera presencial los senadores María Rosa Martínez (Fuerza Patria); Carlos Curestis (La Libertad Avanza); Fernando Coronel (Fuerza Patria); Juan Manuel Rico Zini (PRO); Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza); Nerina Neumann (UCR); Marcelo Leguizamón Brown (Hechos) y Sergio Vargas (Unión y Libertad). Mientras que de manera virtual estuvieron Sergio Berni (Fuerza Patria); Ayelén Durán (Fuerza Patria); Amira Curi (Fuerza Patria); y María Luz Bambaci (La Libertad Avanza).
Se trata de una comisión importante para este año en la Legislatura, ya que deberán tratarse temas de suma importancia para las próximas elecciones del 2027 como lo son la implementación de la Boleta Única Papel (BUP); la suspensión, o no, de las PASO, y la modificación de plazos para la presentación de listas y candidatos.