Volver | La Tecla Nacionales 2 de agosto de 2026 RELEVAMIENTO

Quién gana y quién pierde en la economía de Milei: financieras arriba, fábricas abajo

Un informe de CEPA sobre el reparto del ingreso entre sectores productivos muestra una transferencia sostenida hacia las finanzas, la minería y el rubro inmobiliario. Del otro lado quedaron la industria y el comercio, columnas del empleo en la provincia de Buenos Aires.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.