Quién gana y quién pierde en la economía de Milei: financieras arriba, fábricas abajo
Un informe de CEPA sobre el reparto del ingreso entre sectores productivos muestra una transferencia sostenida hacia las finanzas, la minería y el rubro inmobiliario. Del otro lado quedaron la industria y el comercio, columnas del empleo en la provincia de Buenos Aires.
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El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe sobre la evolución del Valor Agregado Bruto por sector de actividad entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026. El trabajo toma como referencia esa variable, que mide el valor generado por cada sector de la economía, e identifica qué actividades ganaron participación en el total y cuáles la perdieron.
La intermediación financiera fue el sector con mayor crecimiento nominal en el período, con un aumento del 1194%, lo que llevó su participación en el Valor Agregado Bruto del 3,81% al 6,14%. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler pasaron del 10,75% al 13,91%, la mayor suba en puntos porcentuales de todo el informe, con un crecimiento nominal del 940%. La explotación de minas y canteras subió del 4,08% al 5,17%, tras un incremento del 919%.
Según los datos relevados, el crecimiento de estos sectores estuvo explicado mayormente por aumentos de precios y no por mayor producción física. En electricidad, gas y agua, la actividad se multiplicó por 12 en términos corrientes, pero el volumen físico cayó 2% en el mismo período; el alza se atribuye al ajuste tarifario. En intermediación financiera, el volumen físico creció 20%, frente a una suba de precios del 978%. En el sector inmobiliario, el volumen físico avanzó 4%, contra una suba de precios del 904%.
El informe también compara la evolución de estos sectores con la masa salarial, es decir, el producto entre el salario promedio y la cantidad de trabajadores empleados. En intermediación financiera, mientras la actividad creció 1194%, la masa salarial lo hizo un 720%, una diferencia de 37 puntos. En electricidad, gas y agua la brecha fue de 34 puntos, y en el sector inmobiliario, de 17 puntos. Los tres sectores identificados como los de mayor crecimiento representan en conjunto el 19% de la masa salarial total del país en el primer trimestre de 2026.
En el otro extremo, la industria manufacturera fue el sector que más participación perdió en el Valor Agregado Bruto, al pasar del 18,93% al 15,07%, una caída de 3,85 puntos porcentuales. Su volumen físico se redujo 11% en el período, con un aumento de precios del 618%, por debajo del promedio general de la economía, que fue del 685%. El comercio mayorista y minorista bajó del 19,37% al 16,90% de participación, con una caída del 3% en su volumen físico. La construcción retrocedió del 5,27% al 4,62%, con una baja del 13% en volumen físico, la mayor de todos los sectores relevados.
En estos tres sectores, la masa salarial creció por encima de la actividad: 20 puntos porcentuales de diferencia en industria manufacturera, 21 en comercio y 4 en construcción, según el informe. CEPA atribuye este comportamiento al esfuerzo de las empresas por sostener sus dotaciones de personal pese a la caída del nivel de actividad.
La industria manufacturera y el comercio, los dos sectores con mayor pérdida de participación a nivel nacional, tienen en la provincia de Buenos Aires uno de sus principales asientos: allí se concentra buena parte del empleo industrial y comercial del país. Según el Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses, el 32% del total de empleos perdidos en el país en ese período. La tasa de desocupación en la provincia llegó al 9,5% en el cuarto trimestre de 2025, dos puntos por encima del promedio nacional de 7,5%. Entre los jóvenes, la desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres y el 16,2% en varones.
Desde diciembre de 2023 cerraron 6.211 empresas en la provincia, según el mismo informe, y las ventas en supermercados del Gran Buenos Aires registraron en febrero de 2026 una caída interanual real del 10,8%, la mayor entre todas las regiones del país.
La industria manufacturera bonaerense concentra alrededor del 40% de los establecimientos fabriles del país y opera con cuatro de cada diez máquinas inactivas, de acuerdo con datos de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. El sector perdió 7.837 empleos formales en el último año relevado, una caída interanual del 1,2%, y acumula una reducción del 3,7% respecto de 2023.