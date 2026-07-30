Creatina, el suplemento que marca tendencia

Durante años, la creatina fue asociada al rendimiento deportivo, el aumento de la fuerza y la recuperación muscular. Sin embargo, la ciencia comenzó a explorar nuevas funciones de este compuesto natural, presente en el organismo humano y también disponible como suplemento nutricional.



En diálogo con La Tecla, el licenciado en Nutrición Santiago Ruíz Zavala revela las fortalezas e incógnitas alrededor del suplemento.



—¿Qué es exactamente la creatina y por qué pasó de ser un suplemento deportivo a un tema de interés en salud integral?

—La creatina es uno de los suplementos más estudiados y, aunque durante años estuvo vinculada al rendimiento deportivo, hoy es investigada por su posible impacto en la salud muscular, cognitiva y metabólica. Su popularidad creció en los años 90, especialmente tras los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuando comenzó a ser utilizada por atletas de alto rendimiento. Es un compuesto que el organismo produce naturalmente y que también se obtiene mediante alimentos como carnes rojas y pescados. Quienes siguen dietas vegetarianas o veganas suelen presentar menores niveles, ya que los vegetales contienen cantidades prácticamente nulas. Actualmente existe amplia evidencia sobre sus beneficios para mejorar la fuerza, el rendimiento físico y la recuperación muscular. Además, se estudian sus posibles efectos en el envejecimiento, la función cerebral y enfermedades neurodegenerativas, aunque muchas de estas investigaciones aún están en desarrollo.



—En pacientes oncológicos, ¿cuál es el estado actual de la evidencia sobre la creatina? ¿Es recomendable?

—La relación entre creatina y cáncer todavía presenta evidencia limitada y contradictoria. Algunos estudios sugieren beneficios vinculados a la preservación muscular y el metabolismo energético, mientras que otros plantean interrogantes sobre su relación con la progresión tumoral. Debido a que gran parte de los resultados proviene de modelos animales, no pueden aplicarse directamente a pacientes. Por este motivo, actualmente no se recomienda como parte del tratamiento oncológico habitual.



—¿Cuáles son sus beneficios potenciales en la función cognitiva?

—Algunas investigaciones indican que podría mejorar el rendimiento mental en situaciones de alta demanda energética, reducir la fatiga cognitiva y favorecer ciertos procesos de memoria. En adultos mayores, especialmente combinada con ejercicio de fuerza, se observaron posibles beneficios, aunque todavía se requieren más estudios. La suplementación potencia la memoria a corto plazo, la inteligencia fluida y el razonamiento, sobre todo en situaciones de fatiga mental o estrés. Al aumentar los niveles de fosfocreatina en el cerebro, optimiza la energía neuronal. Además, se investiga su rol neuroprotector en enfermedades como Parkinson y Alzheimer.



—¿Existen riesgos o contraindicaciones al suplementar con creatina?

—La creatina es considerada uno de los suplementos más seguros. El efecto adverso más frecuente es el malestar gastrointestinal, especialmente con dosis elevadas. En personas sanas, una dosis diaria de 5 gramos suele ser suficiente.Debe utilizarse con precaución en personas con enfermedad renal previa. En mujeres durante la perimenopausia y menopausia se investiga su posible aporte indirecto a la salud ósea al favorecer la fuerza y la masa muscular.La presentación más estudiada y económica es la creatina monohidrato en polvo. Un producto seguro debe incluir únicamente “creatina monohidrato” y contar con registros oficiales como RNE y RNPA.La creatina continúa siendo uno de los suplementos con mayor respaldo científico.