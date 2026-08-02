Con paros y movilizaciones, los gremios preparan una nueva pulseada con el Gobierno

RELEVAMIENTO

El rechazo a Milei escala en un escenario atravesado por discursos antifeministas Un nuevo informe de Zuban-Córdoba refleja un escenario de desgaste para el Gobierno de Javier Milei de cara a 2027 y advierte sobre la creciente influencia de comunidades digitales que promueven discursos antifeministas y conservadores.