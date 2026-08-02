Con paros y movilizaciones, los gremios preparan una nueva pulseada con el Gobierno
Paros, movilizaciones y actos públicos se sucederán entre el lunes y el jueves, con reclamos que van desde la situación salarial y educativa hasta el rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo.
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Los movimientos sociales, las principales centrales sindicales y los gremios docentes preparan una semana de protestas que pondrá al gobierno de Javier Milei frente a uno de los mayores desafíos en materia de conflictividad social desde el inicio de su gestión.
El cronograma comenzará este lunes con el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), al que se sumarán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremios universitarios y otras organizaciones sindicales. La protesta incluirá una movilización hacia el Ministerio de Economía para denunciar la pérdida del poder adquisitivo, la suspensión de la paritaria nacional docente, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la reducción de la inversión en infraestructura educativa.
La medida marcará además el primer gran conflicto entre el Gobierno y los sindicatos tras la entrada en vigencia de la reforma laboral. El Ministerio de Capital Humano anunció que realizará inspecciones en establecimientos educativos para verificar el cumplimiento del 75% de la prestación del servicio, tal como exige la normativa que declaró a la educación como servicio esencial. En caso de detectar incumplimientos, advirtió que impulsará sanciones económicas contra las organizaciones sindicales.
Desde CTERA rechazaron el planteo oficial y ratificaron la huelga, desde la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, sostuvo que el ajuste nacional deterioró los salarios docentes y cuestionó la eliminación de la negociación paritaria nacional, además de denunciar el recorte de fondos destinados a infraestructura, becas y formación. En el sindicalismo consideran que las advertencias del Gobierno no modificarán el nivel de adhesión a la protesta y, por el contrario, sostienen que endurecieron el malestar entre los trabajadores.
La escuela pública no se vende.
Rechazamos el proyecto de "Libertad Educativa" porque busca mercantilizar la educación, desfinanciar el sistema y vulnerar derechos conquistados por nuestro pueblo.
En paralelo, los sindicatos docentes nucleados en la CGT anunciarán un plan de lucha propio que se extenderá durante todo agosto. La estrategia incluirá clases públicas, volanteadas, actividades de visibilización y nuevas movilizaciones para reclamar mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo.
La agenda continuará el miércoles, cuando la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones sociales se movilicen al Congreso para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo busca tratar en el Senado.
Las organizaciones sostienen que la iniciativa modifica el régimen vigente sobre tierras rurales y flexibiliza las restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros. Entre los cuestionamientos advierten sobre posibles consecuencias en materia de desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, preservación ambiental y soberanía territorial.
El jueves tendrá lugar uno de los actos centrales del calendario de protestas. En el marco del día de San Cayetano, la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales encabezarán una nueva peregrinación desde la basílica de Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo", lema impulsado por el papa Francisco.
🇦🇷 NO AL REMATE DE ARGENTINA
Este jueves 6 de agosto marchamos al Congreso para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Los organizadores aseguran que será "la marcha más grande de la década" y esperan la participación de agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos feministas, organizaciones territoriales y distintos sectores sindicales. Como ocurre cada año, la jornada comenzará con la tradicional bendición de herramientas antes del inicio de la caminata.
La movilización de San Cayetano cumplirá además diez años desde su primera edición, realizada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquella convocatoria se transformó en el punto de partida del reclamo por la Ley de Emergencia Social y el salario social complementario, una de las principales banderas que impulsaron los movimientos de la economía popular.