El rechazo a Milei escala en un escenario atravesado por discursos antifeministas
Un nuevo informe de Zuban-Córdoba refleja un escenario de desgaste para el Gobierno de Javier Milei de cara a 2027 y advierte sobre la creciente influencia de comunidades digitales que promueven discursos antifeministas y conservadores.
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Argentina entra en la segunda mitad de 2026 (el tercer año de gestión de Javier Milei) con una fotografía de opinión pública marcada por el desgaste económico y la incertidumbre electoral de cara a 2027. Así lo revela el informe nacional de julio de la consultora Zuban-Cordoba, realizado sobre una muestra de 1.500 casos en todo el país, con un margen de error de +/-2,53% y un nivel de confianza del 95%.
El 65,3% de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei, frente a un 33,4% que la aprueba y apenas 1,3% que no sabe. La imagen personal del Presidente exhibe una tendencia similar: 61,3% la considera mala y 33,4%, buena.
La percepción sobre el rumbo del país es igualmente adversa: 64% cree que Argentina va en la dirección incorrecta, contra un 30% que opina lo contrario. En el plano económico personal, más de la mitad de los encuestados (53,9%) afirma estar peor que cuando Milei asumió el gobierno, mientras que solo un 13,2% dice sentirse mejor. Un 16,7% sostiene que sigue igual de bien y un 14,4%, igual de mal.
Según el análisis de la consultora, el Gobierno enfrenta un problema estructural más que comunicacional: pese a que voceros oficiales insisten en que "la recuperación económica ya es palpable pero no logran comunicarla", el estudio sugiere que la mejora económica simplemente no se siente en el bolsillo de buena parte de la población.
De cara a las elecciones presidenciales del año próximo, el 61,9% de los consultados dice que votaría por un cambio de gobierno, contra un 33,4% que respaldaría la continuidad del oficialismo actual. En la pregunta espontánea sobre espacios políticos, el peronismo aparece primero con 31,3%, seguido por La Libertad Avanza con 28%. Más atrás se ubican el PRO (6,8%), el Frente de Izquierda (4,4%), Provincias Unidas (2,4%) y la UCR (2,3%). Un 17,3% dice no saber a quién votaría.
Cuando se fuerza la elección entre un menú acotado de opciones, la distancia entre peronismo y LLA se reduce a menos de dos puntos: 35,3% contra 33,8%, con el Frente de Izquierda en 6,6% y un 24,3% que aún no define su voto.
Uno de los ejes centrales del informe de julio es el estudio de lo que la consultora denomina la "manósfera argentina": un ecosistema de contenidos en plataformas como X, Reddit, YouTube, TikTok y Spotify que reivindica la masculinidad tradicional y, en sus márgenes, alimenta discursos críticos de la modernidad, la liberación femenina y la incorporación de las mujeres al mercado laboral. El fenómeno, señala el estudio, tomó impulso global de la mano de figuras como Joe Rogan, cuyo podcast fue el más escuchado del mundo según Spotify Wrapped 2025, y encontró correlato político en campañas como "Repeal the 19th" en Estados Unidos, que propone derogar el sufragio femenino, o el fenómeno de las "trad wives".
En el ecosistema de las redes, un 25% de los argentinos utiliza diariamente plataformas como X, Reddit o YouTube para informarse sobre temas de género, y alrededor de dos tercios las frecuenta con algún grado de asiduidad. Solo el 45,2% declara no usarlas nunca.
Hay un núcleo que tolera la violencia digital. El 20,3% de los encuestados justifica en algún grado el acoso online contra mujeres que critican a ciertos grupos (7,6% "frecuentemente" y 12,7% "a veces"). Un 14,6% dice sentirse identificado con las comunidades online que defienden "los derechos de los hombres", mientras que el 62,8% rechaza esa identificación.
El dato que más preocupa a los autores del estudio es actitudinal: el 43,5% coincide en que "en la Argentina ya hay dirigentes que piensan parecido [al ideario de la manósfera], aunque no lo digan abiertamente", contra un 28,3% en desacuerdo y un 28,2% que no sabe.
Pese a esas señales de alerta, el estudio encuentra un piso democrático que se mantiene firme y transversal a la grieta política. El 92,6% de los argentinos coincide en que el voto femenino "es un derecho adquirido que ya nadie puede discutir", y un 94,5% rechaza directamente la idea de eliminarlo (68,6% "muy en desacuerdo"). En la misma línea, el 92,6% rechaza la afirmación de que "solo debería votar el varón, jefe de hogar". Sobre la prioridad laboral masculina en tiempos de escasez de empleo, el 71,8% se manifiesta en desacuerdo, frente a un 23,9% que la respalda.