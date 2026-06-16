Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de junio de 2026 EXPECTATIVAS

Provincia licitó la primera etapa del nuevo Hospital de Miramar con una inversión de $14.000 millones

El Gobierno bonaerense puso en marcha el proceso para construir el futuro nosocomio del partido de General Alvarado. La obra demandará una inversión total de más de $14.098 millones y tendrá un plazo de ejecución de 540 días.

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