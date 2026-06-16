16 de junio de 2026
EXPECTATIVAS
Provincia licitó la primera etapa del nuevo Hospital de Miramar con una inversión de $14.000 millones
El Gobierno bonaerense puso en marcha el proceso para construir el futuro nosocomio del partido de General Alvarado. La obra demandará una inversión total de más de $14.098 millones y tendrá un plazo de ejecución de 540 días.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó el llamado a licitación pública para la construcción de la primera etapa del nuevo Hospital Subzonal de Miramar, una obra largamente esperada por el distrito de General Alvarado y que implicará una inversión total de $14.098 millones.
La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que conduce Gabriel Katopodis, y contempla la construcción del nuevo establecimiento sanitario en un predio ubicado en la intersección de la Avenida 9 y la Avenida 40 de la ciudad de Miramar.
La obra había sido anunciada el 15 de Septiembre 2023 cuando gobernaba el país Alberto Fernández y se preveía que el Gobierno nacional tuviera una fuerte participación. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada casi tres meses después se retrasó el plan ante la deserción del Estado nacional.
En aquel entonces, en Mar del Plata, el gobernador, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, habían encabezado la presentación del proyecto de un Polo Sanitario Regional de la Costa Atlántica con la idea de sumar tres hospitales generales en la región.
Según la documentación oficial, el proyecto forma parte de un plan integral de desarrollo sanitario diseñado junto al municipio, que prevé futuras ampliaciones del complejo hospitalario. Esta primera etapa permitirá avanzar con la infraestructura inicial del establecimiento y luego dejar prevista la posibilidad de construir nuevos edificios en etapas posteriores.
La inversión total asciende a $14.098.339.348,14 y, de ese monto, $13.426 millones corresponden al presupuesto de obra, mientras que el resto se distribuye entre tareas de dirección e inspección, reservas técnicas y otros conceptos contemplados por la normativa vigente. El plazo de ejecución fue fijado en 540 días corridos desde la firma del acta de inicio de obra, es decir, aproximadamente un año y medio de trabajos.
En diálogo con La Tecla, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, manifestó que "era lo que nos habíamos comprometido a hacer. Era una obra nacional y llevó todo este tiempo pasarlo a la Provincia. Estamos realmente muy contentos porque esa muy necesario realmente. Siempre le hemos puesto mucho ímpetu el tema de lo sanitario y viene en un momento muy oportuno porque la salud privada está está bastante complicada".
"Estamos absorbiendo mucho por parte del hospital municipal y todavía no arrancó la temporada alta de las enfermedades respiratorias y ya estamos al límite", añadió.
A su vez, sostuvo que "hay algo para resolver en lo actual, pero también para tener perspectiva a futuro porque ya estamos necesitando duplicar la capacidad de camas de cara al futuro. Estamos contentos por eso".
Por su parte, desde la Provincia destacaron que la construcción del hospital busca fortalecer la capacidad de atención sanitaria en la región costera y acompañar el crecimiento poblacional de Miramar y las localidades cercanas. La resolución también establece un anticipo financiero equivalente al 5% del monto contractual para facilitar el inicio de los trabajos una vez adjudicada la licitación.