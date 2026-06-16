Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de junio de 2026 BOLETIN OFICIAL

PBA institucionaliza el cannabis medicinal y crea un consejo con poder de influencia

El Ministerio de Salud bonaerense oficializó la creación del Consejo Consultivo Asesor del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico. Universidades, organizaciones sociales, especialistas y profesionales participarán en el diseño y seguimiento de las políticas públicas del sector.

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