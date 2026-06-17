Pulgar abajo: números rechazados

Una veintena de intendentes recibieron la desaprobación, por parte de sus respectivos Concejos, a las rendiciones de cuentas. Los motivos, las internas y las explicaciones de las cifras que no convencieron
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La rendición de cuentas es el mecanismo mediante el cual cada intendente debe informar a su Deliberante sobre la administración de los recursos públicos, detallando ingresos, gastos y el resultado del ejercicio. Sin embargo, en los últimos años este proceso dejó de ser una instancia meramente administrativa para transformarse en un escenario de disputa política, donde la relación de fuerzas dentro de cada distrito suele ser determinante.
Las tensiones entre intendentes y concejales, atravesadas por diferencias partidarias e internas, muchas veces derivan en la aprobación o rechazo de los balances. Estas discusiones no sólo ponen bajo análisis los números de una gestión, sino que también reflejan las disputas de poder y el nivel de consenso que tiene cada gestión.
En el análisis del ejercicio 2025 hubo municipios que rompieron su historial de aprobaciones consecutivas y pasaron a integrar la lista de rendiciones rechazadas, mientras que otros lograron revertir escenarios adversos y pudieron conseguir el respaldo de los respectivos Concejos Deliberantes. En la antesala del calendario electoral 2027, las internas dentro de Fuerza Patria y espacios opositores como el PRO, la UCR y sectores libertarios volvieron a influir en las votaciones.
Durante este año hubo 23 municipios que tuvieron su rendición rechazada y otros tres que fueron aprobadas porque venció el plazo para tratarla. Las restantes 109 fueron aprobadas.