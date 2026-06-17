Volver | La Tecla Informe Especial 17 de junio de 2026 LOS GASTOS DEL 2025

Pulgar abajo: números rechazados

Una veintena de intendentes recibieron la desaprobación, por parte de sus respectivos Concejos, a las rendiciones de cuentas. Los motivos, las internas y las explicaciones de las cifras que no convencieron

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