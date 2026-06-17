Un único oferente para una oferta exacta despierta dudas en el Instituto Cultural
Con un solo participante en carrera y una oferta que coincide exactamente con el presupuesto oficial de $270 millones, el Instituto Cultural bonaerense avanza con una millonaria compra de vestimenta para ballet. El antecedente de contrataciones vuelve a poner bajo la lupa la transparencia del proceso.
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Una nueva contratación impulsada por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Florencia Saintout, encendió interrogantes sobre la transparencia y la competitividad de los procesos de compra pública. Se trata de la Licitación Privada N.º 547-0708-LPR26, destinada a la adquisición de zapatillas de baile, medias y trusas para el Teatro Argentino y la Orquesta Académica del Sur, con un presupuesto oficial de $269.972.834. Lo llamativo es que, al momento de la apertura de ofertas, solo se presentó un oferente: Sebastián Daniel Kapit, un viejo conocido.
La situación adquiere mayor relevancia porque la única oferta presentada asciende exactamente a $269.972.834, el mismo monto fijado como presupuesto oficial en el pliego licitatorio. La coincidencia absoluta entre el valor presupuestado por el Estado y la propuesta económica del único participante constituye un dato que, si bien no implica por sí mismo una irregularidad, suele ser considerado un indicador que amerita un análisis más profundo en materia de competencia y transparencia.
La presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, junto al gobernador Axel Kicillof.
Al observar en detalle el renglón 1, correspondiente a las 612 zapatillas de media punta profesionales importadas, marcas Sansha y Hardance, fue cotizado a $92.061 por unidad, totalizando $56,3 millones. Sin embargo, productos equivalentes de las mismas marcas pueden encontrarse en plataformas de comercio electrónico por alrededor de $72.000 el par. De confirmarse esa referencia, la Provincia estaría pagando cerca de un 28% más que el valor de mercado, lo que representa una diferencia superior a los $12 millones únicamente en este renglón.
Artículo disponible en Mercado Libre.
En cualquier procedimiento de contratación pública, la concurrencia de múltiples oferentes es uno de los principales mecanismos para garantizar mejores precios y evitar direccionamientos. Cuando existe una sola oferta, desaparece la posibilidad de comparar valores, calidades y condiciones comerciales. En este caso, el Instituto Cultural había convocado a varios proveedores registrados, pero únicamente Kapit terminó formalizando una propuesta económica.
Al mismo tiempo, la contratación contempla la compra de 612 zapatillas de media punta, 335 zapatillas de punta, 150 medias tipo can-can, 50 trusas y 93 pares de zapatos de flamenco distribuidos en distintos renglones. La magnitud del gasto resulta significativa si se considera que se trata de insumos específicos para actividades artísticas y que el contrato deberá ejecutarse en apenas diez días hábiles desde su adjudicación.
Viejo conocido
Las dudas se potencian por el antecedente inmediato de contrataciones similares realizadas por el mismo organismo. El proveedor ya había resultado beneficiado por el Instituto Cultural bonaerense durante la gestión de Florencia Saintout. Mediante la Disposición N.º 313-DGAICULGP-2025, publicada en agosto de 2025, el organismo aprobó una Licitación Privada para la adquisición de zapatillas de baile, zapatillas de punta, zapatillas de media punta y medias destinadas al Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y a los Organismos Artísticos del Sur. Tras el análisis de las ofertas, la administración provincial concluyó que la propuesta de Kapit era la "más conveniente a los intereses fiscales" y avanzó con la adjudicación.
La contratación terminó otorgándole a Kapit un negocio por $162.689.952, distribuidos en cuatro renglones de la licitación. Según la resolución oficial, la oferta fue considerada válida, admisible y ajustada a los valores de mercado.
En rigor, la eventual adjudicación a favor de Sebastián Daniel Kapit no sería un hecho aislado. En 2024, la gestión encabezada por Florencia Saintout quedó expuesta por la compra de zapatillas de ballet cuyos valores fueron cuestionados por superar ampliamente los precios de referencia observables en el mercado especializado. Aquella operación terminó convirtiéndose en un caso emblemático de presunto sobreprecio dentro de la administración bonaerense.
En aquella oportunidad, las zapatillas de punta marca Gaynor fueron adquiridas a aproximadamente $371.900 por par, cuando podían encontrarse en el mercado en torno a los $287.000. La diferencia representaba una brecha cercana al 30%. En términos prácticos, comprar 335 pares bajo esas condiciones implicaría un gasto adicional de más de $28 millones respecto de los valores de referencia.
Compra realizada en 2024.
La nueva licitación no detalla públicamente las marcas ni los precios unitarios ofertados, por lo que resulta imposible determinar si existe o no una situación similar. Sin embargo, la ausencia de competencia elimina uno de los mecanismos más efectivos para verificar si el Estado está pagando valores razonables o por encima de los precios corrientes.
Otro aspecto que llama la atención es la estructura del procedimiento. El pliego establece una adjudicación por oferta total y no admite más de una oferta por participante. Además, contempla una eventual ampliación contractual de hasta el 20% del monto adjudicado. Esto significa que el gasto final podría superar los $323 millones si la administración decidiera utilizar la totalidad de la ampliación prevista.
La coincidencia exacta entre presupuesto y oferta suele ser observada con especial atención por especialistas en contrataciones públicas. En mercados competitivos, las empresas generalmente ajustan sus propuestas para intentar mejorar sus posibilidades de adjudicación. Cuando el único oferente presenta una cifra idéntica al monto oficial, surgen interrogantes sobre cuál fue el nivel real de competencia existente durante el proceso.
La contratación fue tramitada bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas Culturales del Instituto Cultural bonaerense y cuenta con la intervención de distintas áreas administrativas y evaluadoras del organismo. El proceso fue autorizado mediante la disposición correspondiente el 4 de junio y publicado oficialmente el 8 de junio.
El caso también se produce en un contexto económico particularmente delicado para la Provincia. Mientras el gobierno de Axel Kicillof insiste en las dificultades financieras derivadas de la caída de recursos y la disputa con la administración nacional, distintas áreas del Estado continúan impulsando contrataciones millonarias que generan debate sobre las prioridades del gasto público.
Desde una perspectiva estrictamente administrativa, la licitación cumple con los pasos formales previstos por la normativa provincial. Sin embargo, la transparencia en las compras públicas no se limita al cumplimiento de requisitos burocráticos. También exige garantizar competencia efectiva, pluralidad de oferentes y mecanismos que permitan verificar que los recursos públicos se administran bajo criterios de eficiencia.