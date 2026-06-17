Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de junio de 2026 CRISIS ECONÓMICA

Las provincias pasaron del superávit al déficit y crece la presión por fondos a municipios

Un informe del IARAF reveló que las cuentas de las provincias y CABA cerraron 2025 en rojo tras el fuerte aumento del gasto. El dato aparece en medio de la discusión en la Legislatura bonaerense por la asistencia financiera a los municipios para afrontar el pago de aguinaldos y sostener obras y programas.

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