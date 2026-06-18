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18 de junio de 2026
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Las parejas de la Scaloneta: las historias de amor que acompañan a los campeones

Tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, las parejas de los jugadores volvieron a estar en el centro de la escena. Entre las de siempre y las nuevas incorporaciones, las historias de amor de las “hinchas oficiales” de la Scaloneta combinan romances de toda la vida, reconciliaciones y parejas recientes que ya viajan junto al equipo por Norteamérica

Las parejas de la Scaloneta: las historias de amor que acompañan a los campeones
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Las relaciones sentimentales de los futbolistas argentinos que participan del Mundial 2026 combinan historias de larga data con nuevos romances que se sumaron en los últimos tiempos.

Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi desde la infancia en Rosario, sigue siendo la más emblemática: se conocieron cuando eran adolescentes, y hoy forman una familia con tres hijos. Vale mencionar que están instalados en Miami, Estados Unidos.

Otras parejas consolidadas también destacan por su trayectoria: Leandro Paredes y Camila Galante se conocen desde los ocho años, cuando él ya aseguraba que se iba a casar con ella.

Por su parte,  Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni se casaron en diciembre de 2023 tras comenzar su relación por Facebook en 2014.

Además,  Emiliano Martínez comparte su vida con su esposa portuguesa Mandinha, con quien tiene dos hijos.

Entre otra de las historias más recientes o que volvieron a unirse se encuentran Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, quienes retomaron su relación a principios de 2025 tras separarse en 2023 y ya circulan rumores de una posible boda para fin de año.


También llaman la atención Nico Paz y Emma Ramírez, una de las parejas más nuevas, y Giuliano Simeone junto a Irene Ariza, quien lo acompaña desde sus comienzos en el fútbol europeo.

Estas mujeres, muchas con presencia en redes sociales, viajan para alentar a sus parejas y forman parte importante del entorno de la Selección durante la competencia en Norteamérica.

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