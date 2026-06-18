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18 de junio de 2026
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Larroque desembolsa y refuerza la asistencia social con partidas por $50 mil millones

El Gobierno bonaerense actualizó los montos de los programas Barrios Bonaerenses y Envión y destinará cerca de $50 millones para sostener ingresos, becas y equipos técnicos. Las resoluciones justifican las subas por la inflación, el deterioro social y la necesidad de contener a jóvenes y familias vulnerables.

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El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, aprobó una actualización de las prestaciones de los programas Barrios Bonaerenses y Envión, una decisión que movilizará más de $48.400 millones del presupuesto provincial y que se fundamenta en el agravamiento del contexto económico y social.

Las medidas fueron oficializadas mediante las resoluciones 1285 y 1286, publicadas en el Boletín Oficial. En ambos casos, el Gobierno de Axel Kicillof argumentó que la inflación, la suba generalizada de precios y la pérdida del poder adquisitivo hicieron necesario reforzar las políticas destinadas a los sectores más vulnerables.

Por un lado, la cartera que conduce Larroque actualizó los valores del Programa Barrios Bonaerenses, destinado a personas que participan en proyectos laborales, comunitarios y formativos. El esquema contempla cuatro categorías cuyos montos quedaron fijados entre $72.500 y $281.250 mensuales.

Larroque desembolsa y refuerza la asistencia social con partidas por $50 mil millones
Envión es un programa que consta de actividades orientadas a la inclusión socioeconómica, política y cultural de los jóvenes de entre 12 y 21 años

La resolución sostiene que la actualización responde al “contexto social y económico actual”, así como a la desactualización que habían sufrido las prestaciones. Para financiar el programa, la Provincia asignó una partida total de $15.945 millones.

En paralelo, el Ministerio también dispuso un incremento de las prestaciones del Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, orientado a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

A partir de mayo, las becas para los beneficiarios de Envión pasaron a $39.200, mientras que las asignadas a tutores ascendieron a $56.000. En tanto, las prestaciones destinadas a los equipos técnicos quedaron establecidas en $212.150.

Desde la Unidad Ejecutora del programa explicaron que el aumento busca fortalecer el ingreso y la permanencia de los jóvenes dentro del sistema y garantizar la continuidad de una política pública basada en el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Larroque desembolsa y refuerza la asistencia social con partidas por $50 mil millones
El programa Barrios Bonaerenses está destinado a promover la inserción laboral mediante un ingreso no remunerativo orientado a la formación y capacitación.

La inversión prevista para Envión asciende a $32.498 millones, distribuidos entre subsidios, transferencias y prestaciones vinculadas al funcionamiento de los equipos interdisciplinarios que sostienen la iniciativa en distintos municipios bonaerenses.

La decisión se produce en un contexto de creciente demanda de asistencia social y de deterioro del poder de compra de los sectores populares. De hecho, en los fundamentos de las resoluciones, el Ejecutivo provincial reconoce explícitamente el impacto de la crisis y la necesidad de actualizar los montos para evitar que las prestaciones queden rezagadas.

Con ambas medidas, la administración de Axel Kicillof comprometerá recursos por más de $48.443 millones en dos de sus principales programas de contención social, orientados tanto a adultos en situación de vulnerabilidad como a jóvenes y adolescentes.

La actualización representa una de las mayores inyecciones de fondos sociales dispuestas por la Provincia en lo que va de 2026 y refleja la decisión del Gobierno bonaerense de sostener y ampliar la asistencia frente al deterioro económico.

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