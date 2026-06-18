Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de junio de 2026 NEGOCIACIONES SALARIALES

Sin propuesta y sin aumento: crece el malestar sindical contra Kicillof

El Gobierno bonaerense cerró la liquidación de haberes sin acuerdo paritario. Docentes, estatales y profesionales de la salud reclaman una recomposición urgente.

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