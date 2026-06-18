La salud de Jorge Messi preocupa en pleno Mundial

La goleada de la Selección Argentina por 3 a 0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó una imagen que recorrió el mundo: Lionel Messi emocionado hasta las lágrimas después de convertir el primer gol del encuentro.



Aunque el capitán argentino fue la gran figura de la noche con un triplete, el festejo tuvo un significado mucho más profundo. Tras el partido, el rosarino reconoció que atravesó días difíciles por cuestiones personales, y con el correr de las horas trascendió que la situación estaría vinculada a la salud de su padre, Jorge Messi.



Antes de marcar, y también luego de convertir, Messi protagonizó un gesto que no pasó inadvertido. El futbolista se persignó en pleno partido y miró al cielo en un momento de profunda emoción, una imagen que muchos interpretaron como una dedicatoria especial para su familia.



Jorge Messi, además de ser el padre del astro argentino, es su representante y uno de los pilares fundamentales de su carrera. Fue quien acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en Rosario y quien gestionó su llegada al Barcelona cuando apenas era un adolescente. Desde entonces, ha estado detrás de las decisiones más importantes de la trayectoria del campeón del mundo.



Según trascendió, Jorge atraviesa un delicado problema de salud que mantiene en vilo a su entorno más cercano. Si bien la familia decidió mantener la situación en la esfera privada, la preocupación habría impactado profundamente en Lionel durante los días previos al debut mundialista.



La escena de Messi persignándose, mirando al cielo y rompiendo en llanto tras el gol cobró así un nuevo significado. Más allá de la histórica actuación futbolística, el capitán argentino vivió una noche atravesada por sentimientos personales, con el deseo de dedicarle ese momento a una de las personas más importantes de su vida.



Mientras la Selección continúa su camino en el Mundial 2026, la atención no solo está puesta en el rendimiento del equipo, sino también en la evolución de la salud de Jorge Messi, el hombre que acompañó a Lionel en cada paso hasta convertirlo en una leyenda del fútbol.