19 de junio de 2026
PUERTAS QUE SE CIERRAN
¿Comprar una casa? ¡Imposible! Se desploma el crédito hipotecario en la provincia
Las compras de inmuebles a través de este sistema cayeron un 54% en un año en territorio bonaerense. Los escribanos advierten que el mercado necesita reactivarse. En La Plata cayeron la actividad inmobiliaria y la construcción.
Por si hacían falta señales de la crisis económica, acá va otra: las compras de viviendas a través de créditos hipotecarios en la provincia de Buenos Aires cayeron un 54% en el lapso de un año.
En efecto, el mes pasado sólo se concretaron en territorio bonaerense 910 ventas a través de este sistema, algo más del 10% del total (de 9068 operaciones).
La marcada caída interanual evidencia la dificultad en el acceso al crédito y el mayor peso relativo de las operaciones en efectivo, realizadas generalmente por quienes tienen mayor poder de compra.
Respecto del mes de abril, la caída en las ventas por crédito hipotecario fue del 11%. Y en el acumulado de los primeros cinco meses del año, la comparación con el mismo período de 2025 revela un descenso del 32%. Es una reducción significativa de esta forma de compra que requiere ahorro previo: el total de operaciones cayó entre un período y el otro, pero sólo un 3%.
Entre enero y mayo de 2026 sólo el 13% de las compraventas de viviendas en Buenos Aires fueron a través de créditos hipotecarios, un marcado descenso desde el 24% que se había registrado en 2017.
El presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, viene advirtiendo sobre el problema que representa este fenómeno para la clase media. “Es necesario que el crédito hipotecario repunte”, dijo.
El representante de los escribanos argumentó que existen muchas propiedades a la venta, pero lo que no hay es financiamiento, y esos inmuebles van a parar a gente que “efectivamente está con todo el dinero en efectivo”. Y eso, añadió, “se circunscribe a un mercado muy chico de gente y que normalmente resulta ser la misma”.
“En cualquier economía del mundo que el mercado inmobiliario se mueve, la mayoría de las compraventas no son en efectivo, son con crédito. En cambio, lo que se hace con crédito en la Argentina es lo residual y la mayoría es, en este momento, lo que se hace en efectivo”, dijo Longhi.
El dato es parte de un fenómeno más amplio que afecta al mercado inmobiliario y la construcción en general. En La Plata, ambos sectores registraron caídas interanuales, según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En efecto, el Laboratorio de Desarrollo Sectorial de la Facultad de Ciencias Económicas dio a conocer los datos del indicador LAB REAL, que elabora trimestralmente, para los primeros tres meses del año, y que muestra que la actividad inmobiliaria en la capital bonaerense cayó un 4,8% respeto del mismo período del año anterior, mientras que la construcción se desplomó un 5,7%.
Longhi señaló el costo de la construcción como factor fundamental en la falta de crédito para la compra de viviendas. Y, en efecto, en La Plata ese costo tuvo un aumento interanual del 22,3%.
Así, es prácticamente imposible comprar una casa para quien necesita ahorrar mes a mes.