Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de junio de 2026 PUERTAS QUE SE CIERRAN

¿Comprar una casa? ¡Imposible! Se desploma el crédito hipotecario en la provincia

Las compras de inmuebles a través de este sistema cayeron un 54% en un año en territorio bonaerense. Los escribanos advierten que el mercado necesita reactivarse. En La Plata cayeron la actividad inmobiliaria y la construcción.

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