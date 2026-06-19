Volver | La Tecla Photoshop 19 de junio de 2026 SIGUE EL ESCANDALO

Mauro Icardi llegó con La China Suárez al egreso de Francesca y mantuvo distancia con Wanda Nara

Los famosos asistieron al evento y todo sucedió en son de paz. Ambos grupos se mantuvieron separados y no tuvieron ningún tipo de interacción.

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