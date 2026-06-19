19 de junio de 2026
SIGUE EL ESCANDALO
Mauro Icardi llegó con La China Suárez al egreso de Francesca y mantuvo distancia con Wanda Nara
Los famosos asistieron al evento y todo sucedió en son de paz. Ambos grupos se mantuvieron separados y no tuvieron ningún tipo de interacción.
Mauro Icardi llegó al egreso escolar de su hija Francesca junto a La China Suárez, mientras que Wanda Nara asistió acompañada de su novio, Martín Migueles.
Según trascendió, ambos grupos se mantuvieron en sectores separados durante toda la ceremonia y evitaron cualquier cruce o saludo.
De acuerdo con la información que circuló en los medios, Mauro Icardi y La China Suárez permanecieron en un extremo del lugar, mientras que Wanda Nara y su pareja estuvieron en otra zona. No se registraron saludos ni acercamientos entre las dos partes durante el acto.
Tras la ceremonia, Wanda Nara publicó un mensaje en sus redes sociales en el que hizo referencia a que su hija pudo “darle un beso a tu madre”, en lo que fue interpretado como una alusión a las limitaciones para compartir momentos familiares.
Por su parte, Mauro Icardi y La China Suárez no compartieron imágenes del evento.
El encuentro entre los ex y sus actuales parejas generó expectativa mediática, aunque finalmente transcurrió sin incidentes ni interacciones entre ellos.