Luzu TV en llamas: Selección Argentina y la familia Messi le cierran la puerta

Luzu TV quedó en el centro de la tormenta después de que Florencia Peña anunciara en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.



El error generó un rechazo inmediato del entorno del capitán. Por su parte, Antonela Roccuzzo borró de Instagram a Nicolás Occhiato, a Florencia Peña y a la cuenta oficial del canal. Lo mismo hicieron los otros integrantes de la familia del deportista.



El gesto fue claro y no pasó desapercibido. Al mismo tiempo, trascendió que la Selección Argentina decidió cortar todo vínculo: no dará más notas ni entrevistas a Luzu TV y ya se canceló una entrevista pactada con un jugador importante.



El daño no fue solo de imagen. El canal sufrió un fuerte impacto económico: al menos 10 marcas retiraron o suspendieron sus auspicios. Internamente, Luzu TV desvinculó a Florencia Peña y a dos productores.



Por su parte, Nicolás Occhiato salió a marcar distancia con lo ocurrido y anunció una “sanción contundente” y una revisión interna.



La familia Messi, por su parte, emitió un comunicado confirmando que Jorge Messi está en tratamiento médico y evoluciona bien, pidiendo respeto y privacidad.



El episodio, que ocurrió mientras la Selección está concentrada, dejó a Luzu TV con un serio problema de credibilidad y con consecuencias económicas que todavía se están midiendo.