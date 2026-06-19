Chau doble cargo: Adorni deja de ser vocero presidencial y Adrián Ravier lo reemplaza

EN PLENA GUERRA

Mientras arde la interna, el PJ bonaerense busca juntarse para conmemorar a Perón Axel Kicillof evalúa realizar una reunión partidaria para el 1 de julio en medio de las diferencias que se profundizan con La Cámpora. El clima espeso en el peronismo provoca desconfianzas y rencores.