19 de junio de 2026
ENROQUE
Chau doble cargo: Adorni deja de ser vocero presidencial y Adrián Ravier lo reemplaza
El Jefe de Gabinete anunció en su cuenta de X su reemplazo como portavoz del gobierno. Mientras sigue el escándalo, su lugar lo toma el presidente de La Libertad Avanza de La Pampa
A través de redes sociales, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. El anuncio se realizó luego de una reunión en la Quinta de Olivos, donde participó el presidente en medio del escándalo tras presentar la declaración jurada.
Quien ocupará el lugar de Adorni será Adrián Ravier. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magister en Economía y doctor en Economía Aplicada.
En el ámbito político, se desempeña como presidente de La Libertad Avanza de la provincia de La Pampa y logró una banca en la Cámara de Diputados de la Nación en la última elección del 26 de octubre. En redes sociales se muestra confrontando con economistas del kirchnerismo y es una persona muy cercana al presidente Javier Milei.
También tiene buenos vínculos con Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro. Ravier tiene un fuerte lazo con esa enteidad y en los últimos días realizó varias apariciones en los medios de comunicación para defender tanto el rumbo económico del gobierno, como a Manuel Adorni con sus acusaciones. También escribió un libro en conjunto con el presidente.
Esta salida se da luego de la muy tardía presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni y el crecimiento de las presiones internas para que abandone el gabinete. Por el momento, el presidente Javier Milei lo sostiene firmemente en el cargo y realiza distintos gestos de respaldo como el desayuno que mantuvieron hoy a la mañana.
A través de su cuenta de X, Adorni expresó: “Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”.
Dicho mensaje fue reposteado por el presidente de la Nación, con la famosa sigla MAGA (Make Argentina Great Again)