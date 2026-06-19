19 de junio de 2026
EN PLENA GUERRA
Mientras arde la interna, el PJ bonaerense busca juntarse para conmemorar a Perón
Axel Kicillof evalúa realizar una reunión partidaria para el 1 de julio en medio de las diferencias que se profundizan con La Cámpora. El clima espeso en el peronismo provoca desconfianzas y rencores.
El peronismo atraviesa un momento de plena tensión producto de la guerra desatada entre las filas kicillofistas y camporistas. Con la figura de Cristina Fernández en el centro de la escena, Axel Kicillof prepara un encuentro del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires para las próximas semanas.
Según pudo conocer La Tecla, el presidente del justicialismo bonaerense tiene en mente realizar una cumbre partidaria para el 1 julio, día en el que se cumplen 52 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. La idea es convocar a los 135 presidentes de los PJ locales con el objetivo de reunirlos por primera vez.
“Axel está esperando que pase el banderazo por Cristina para terminar de confirmar oficialmente la reunión”, dijo un intendente a este medio. A su vez, fundamentó que la intención es evitar que se lea como “una contra convocatoria” al acto en apoyo a la expresidenta de la nación que se encuentra detenida y proscripta.
Días atrás, desde el PJ bonaerense manifestaron “se cumple un año de la ilegítima y antijurídica resolución de la Corte Suprema de Justicia que en tiempo récord confirmó la infame condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner”. A su vez, indicaron que “luego de una persecución mediática judicial, Cristina fue condenada injustamente por hechos inexistentes, que nunca se probaron y que estaban fuera de sus competencias”.
En tanto, expresaron que “un caso donde los jueces y fiscales se apartaron abiertamente del derecho para llevar a cabo una teatralización de la justicia en flagrante violación del sistema democrático”. Además, añadieron: “A un año de su proscripción política, ratificamos su inocencia y reclamamos su inmediata libertad”.
En esa sintonía, el partido presidido por Kicillof se plegó a la convocatoria realizada por La Cámpora y llamó a formar parte de la actividad en el Parque Lezama en apoyo a CFK. Lo mismo hizo el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que al igual que el Frente Renovador, se hará presente en la jornada del sábado 20 desde las 15.
Sin embargo, todavía es una incógnita saber qué hará el gobernador bonaerense. El mandatario todavía no confirmó presencia en Parque Lezama, mientras siguen las tensiones entre las diversas facciones del peronismo bonaerense. El Frente Renovador también convocó para la movilización del próximo sábado.
Mientras tanto, las tensiones continúan y dos dirigentes del MDF lanzaron duras críticas hacia la conducción de Cristina Kirchner. Una de ellas fue la legisladora porteña Berenice Iañez, quien dijo que “CFK jode mucho las pelotas”. Por su parte, la senadora jujeña Carolina Moises también lanzó duras críticas al kirchnerismo, al asegurar que “están en Disney” quienes pretenden liberar a Cristina Kirchner para que sea candidata.
“Encuentro difícil que lo comprendas y seguramente vas a hacerte la picante en alguna declaración. Aunque si sos tan corajuda te espero el sábado en Parque Lezama que vamos a hacer un banderazo por Argentina (a la que está destruyendo el que vos le votas todo -Milei-) y lo charlamos ahí”, lanzó la diputada provincial, Mayra Mendoza, a Moisés.
“Nosotros siempre vamos a estar defendiendo con coherencia la doctrina, la historia, las ideas de soberanía política, independencia económica y justicia social”, añadió. Asimismo, remarcó: “Dónde te encontrarás vos, no lo sé. Pero defender a Milei y faltarle el respeto a CFK en nombre del peronismo, No. No va, Carolina”.
La convocatoria que evalúa realizar Axel Kicillof tiene un antecedente inmediato ya que el 1 de julio de 2025, cuando se cumplió el 51° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, el entonces presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, reunió al Consejo Provincial en el Museo Quinta 17 de Octubre de San Vicente, en medio de las tensas negociaciones con Axel Kicillof y Sergio Massa por el armado de listas para las elecciones legislativas.
En aquella reunión se rindió homenaje a Perón, se analizó la situación de Cristina Fernández de Kirchner y se formalizó la convocatoria al Congreso partidario que luego facultó al PJ a avanzar en la conformación de un frente electoral. El encuentro se desarrolló en un clima de fuertes diferencias internas entre el kicillofismo y La Cámpora, aunque la amenaza de una derrota frente a La Libertad Avanza empujaba a los distintos sectores a buscar una lista de unidad.
Un año después, el escenario vuelve a mostrar similitudes por disputas internas. Ahora Kicillof busca utilizar la misma fecha para reunir al peronismo bonaerense en medio de una nueva escalada de tensiones con el kirchnerismo y con Cristina Fernández de Kirchner nuevamente en el centro de la discusión política.