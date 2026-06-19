Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de junio de 2026 EN PLENA GUERRA

Mientras arde la interna, el PJ bonaerense busca juntarse para conmemorar a Perón

Axel Kicillof evalúa realizar una reunión partidaria para el 1 de julio en medio de las diferencias que se profundizan con La Cámpora. El clima espeso en el peronismo provoca desconfianzas y rencores.

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