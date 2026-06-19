Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de junio de 2026 NOTA DE TAPA

Contra las cuerdas: los alcaldes radicales a los que les rechazaron la rendición de cuentas

Un grupo de alcaldes de la Unión Cívica Radical en el interior bonaerense tuvieron inconvenientes a la hora de presentar las cuentas locales. En muchos casos, el peronismo se unió con La Libertad Avanza para rechazar las rendiciones

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