19 de junio de 2026
NOTA DE TAPA
Contra las cuerdas: los alcaldes radicales a los que les rechazaron la rendición de cuentas
Un grupo de alcaldes de la Unión Cívica Radical en el interior bonaerense tuvieron inconvenientes a la hora de presentar las cuentas locales. En muchos casos, el peronismo se unió con La Libertad Avanza para rechazar las rendiciones
ADOLFO ALSINA
El Concejo le rechazó la rendición de cuentas al intendente Javier Andrés (UCR), donde La Libertad Avanza y el peronismo se unieron para que la votación sea de nueve votos en contra y tres a favor. Hubo fuertes cuestionamientos al jefe comunal por el manejo de las cuentas públicas. Denunciaron un déficit de 4.000 millones de pesos y dedicar “más del 76% del presupuesto a sostener la planta política”, según sostuvo el bloque libertario.
ADOLFO GONZÁLES CHAVES
La rendición de cuentas que presentó la intendenta de la UCR, Lucía Gómez, fue rechazada en el Concejo Deliberante, en un poroteo que terminó con cuatro votos afirmativos y ocho negativos. El peronismo, La Libertad Avanza y parte del vecinalismo local expresaron su rechazo al manejo de los fondos, en contraposición a lo sucedido durante su primer año de gestión como intendenta, que el mismo fue aprobado.
AYACUCHO
Con el voto doble del presidente del Concejo, Marcelo Bentaberry, le rechazaron la rendición de cuentas al intendente de la Unión Cívica Radical, Emilio Cordonnier. Hubo cuestionamientos al resultado financiero del ejercicio. Desde el PRO, el peronismo y La Libertad Avanza cuestionó que el municipio recibió más fondos por coparticipación, cuando según la mirada del municipio recibieron un monto menor.
CORONEL DORREGO
En el distrito que comanda Juan Chalde hubo una situación particular durante el tratamiento de la rendición de cuentas, ya que fueron presentados tres dictámenes: uno de mayoría por la aprobación (UCR) y dos por el rechazo (FP y LLA). Al realizarse la votación cada bloque votó su proyecto, produciéndose un empate entre el dictamen de la mayoría y el de la primera minoría. Desempató el presidente del cuerpo, Tomás del Valle (FP), y la rendición que presentó el Ejecutivo terminó rechazada.
GENERAL ALVEAR
Al intendente radical Ramón Capra le realizaron fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos municipales y hubo un rechazo a la rendición de cuentas. Los bloques del Partido Justicialista, Nuevos Aires y Potencia, cuestionaron el déficit financiero que arrojó el municipio, que arrojó un saldo negativo de $ – 273.709.408,94. También recriminaron un aumento en la planta política local, además de fuertes deudas con los proovedores. La votación terminó con 9 votos a favor y 3 en contra.
GENERAL BELGRANO
A Osvaldo Dinápoli le rechazaron la rendición de cuentas que presentó en el Concejo debido al fuerte incremento de la deuda municipal. Según indicó el presidente del bloque, Julio César Torrada, la votación finalizó 7 a 4 en favor al rechazo de la presentación. Desde el peronismo argumentaron su postura debido a que se registró una deuda de 2670 millones de pesos al cierre del ejercicio 2025. También criticaron la falta de obra pública y los sueldos millonarios de la política.
GENERAL VIAMONTE
Con los votos del peronismo y la abstención de La Libertad Avanza, el intendente Franco Flexas tiene rechazada la rendición de cuentas del ejercicio 2025. Desde el bloque peronista cuestionaron al mandamás de la Unión Cívica Radical por distintos gastos excesivos realizados durante el año, y recriminaron que estaban vinculados a la campaña para las elecciones legislativas. La Unión Cívica Radical y el PRO apoyaron el expediente el oficialismo.
LEZAMA
El Concejo rechazó la Rendición de 2025 de la gestión del exintendente Arnaldo Harispe, en la primera desaprobación en ocho años. Desde Fuerza Patria cuestionaron a la administración anterior y señalaron una deuda de $540 millones y un déficit de $444 millones. La presidenta del HCD, Lorena Silva, afirmó que “el Concejo dejó de ser una escribanía” y abrió un nuevo frente político sobre la transición municipal.
MAGDALENA
El Deliberante rechazó los números de la gestión de Lisandro Hourcade por 6 votos contra 5, tras un extenso debate marcado por críticas opositoras a la transparencia de los números municipales. La oposición cuestionó diferencias contables, deuda con proveedores, fondos educativos sin ejecutar y el crecimiento del gasto en personal. Desde el oficialismo defendieron la administración de los recursos, destacaron la inversión en salud y obra pública y atribuyeron las dificultades al contexto económico actual.