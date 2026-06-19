Volver | La Tecla Municipios 19 de junio de 2026 MAR DEL PLATA

Punta Mogotes: el municipio marplatense denunció a PBA por desacato judicial

Tras la aprobación exprés de la prórroga de los balnearios, el Ejecutivo local se presentó este viernes ante los tribunales para acusar a La Plata de montar una maniobra capciosa que busca vaciar de sentido la audiencia clave de fin de mes y exigió la suspensión inmediata de la medida.

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