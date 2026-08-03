Obra paralizada y fondos bajo la lupa: nueva denuncia apunta contra la gestión Barrera

El bloque de concejales del PRO de Villa Gesell presentó un informe en el que cuestiona la ejecución administrativa y financiera del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que debía construirse en Paseo 111 y Circunvalación. A través de una serie de publicaciones elaboradas con documentación oficial y expedientes municipales, la oposición puso el foco en el estado de una obra financiada con fondos nacionales durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, que permanece paralizada desde 2023.





De acuerdo con el relevamiento que publicó el portal local FM La Villa, el proyecto fue licitado mediante el Decreto N° 2954/21 con un presupuesto oficial de $36,2 millones y adjudicado a la firma Mafra Construcciones S.A.S. mediante el contrato N° 60/2022, firmado el 24 de enero de 2022. La obra contemplaba la construcción de salas maternales y de primera infancia, sanitarios, cocina, espacios administrativos y patios recreativos, con un plazo de ejecución de 240 días corridos.

El informe señala que el Municipio otorgó a la empresa un anticipo financiero equivalente al 29,48% del monto contratado, unos $10,8 millones, y sostiene que la obra registró sucesivas interrupciones durante 2022. El último certificado de avance fue emitido el 25 de abril de 2023 y reflejó una ejecución del 42,25%. Desde entonces, los trabajos quedaron paralizados.

Según la documentación difundida por el PRO, el Municipio intimó formalmente a la empresa recién en enero de 2024, varios meses después de la interrupción de la obra. En ese proceso, las notificaciones encontraron dificultades porque el domicilio legal declarado por la contratista no funcionaba y otros domicilios vinculados a la firma tampoco permitieron concretar la comunicación, hasta que finalmente se realizó una notificación personal en septiembre de ese año.

El bloque opositor afirmó que, según informes de la Secretaría de Hacienda, la empresa mantiene una deuda superior a los $21 millones entre anticipos no rendidos e intereses, por lo que el Municipio inició gestiones para ejecutar las garantías y avanzar con acciones judiciales para recuperar los fondos. A partir de estos antecedentes, los concejales reclamaron explicaciones sobre los mecanismos de control aplicados durante la contratación y ejecución de la obra, mientras que el Centro de Desarrollo Infantil continúa sin finalizar.