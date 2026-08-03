Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de agosto de 2026 SIN FILTRO

Kicillof denunció un "chantaje" del Gobierno con los recursos de las provincias

El gobernador cuestionó la política económica de Javier Milei, advirtió sobre el impacto del ajuste en los distritos y vinculó la negociación por los fondos con la estrategia electoral del oficialismo.

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