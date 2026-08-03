Apps
Lunes, 3 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
SIN FILTRO

Kicillof denunció un "chantaje" del Gobierno con los recursos de las provincias

El gobernador cuestionó la política económica de Javier Milei, advirtió sobre el impacto del ajuste en los distritos y vinculó la negociación por los fondos con la estrategia electoral del oficialismo.

Kicillof denunció un
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Axel Kicillof volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei y lo acusó de utilizar la situación financiera de las provincias como una herramienta de presión política para obtener respaldo en el Congreso. En una columna publicada en el diario La Voz del Interior de Córdoba, el gobernador bonaerense sostuvo que el Gobierno nacional condiciona la devolución de recursos a los distritos para avanzar con la suspensión de las PASO y consolidar un proyecto de reelección presidencial.

En el texto, Kicillof también realizó un balance crítico de los primeros 30 meses de gestión de Milei. Aseguró que la política económica provocó la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo, el cierre de unas 26.000 empresas y un proceso de primarización de la economía. Según afirmó, mientras la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera muestran crecimiento, la industria acumula una caída del 12%, el comercio del 5% y la construcción del 15%, además de un fuerte incremento del endeudamiento de las familias.

El gobernador vinculó la situación económica de las provincias con la estrategia política del Ejecutivo nacional. Sostuvo que la administración libertaria ofrece préstamos o adelantos de coparticipación a cambio del acompañamiento legislativo y calificó esa práctica como un mecanismo de "chantaje" y "extorsión". En ese marco, afirmó que el superávit fiscal exhibido por la Nación guarda una relación directa con los recursos que dejaron de percibir las jurisdicciones provinciales, pérdida que estimó en más de 47 billones de pesos.

Kicillof también hizo referencia a sus recientes recorridas por Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes, donde, según indicó, recibió planteos de empresarios, trabajadores y autoridades locales por el impacto de la apertura de importaciones, la caída de la actividad y la paralización de la obra pública. A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de construir una alternativa política de alcance federal para enfrentar la crisis.

Como cierre de su columna, el mandatario bonaerense advirtió que una eventual continuidad del actual gobierno profundizaría los problemas económicos y el deterioro de las provincias. "Cuatro años más de un gobierno que deserta de sus responsabilidades, abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder causarían daños irreparables", concluyó.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LA TECLA MAR DEL PLATA

Minella Stadium S.A. y el convenio no vinculante con AFA

Un convenio exhibido como el gran aval para traer a las Selecciones Nacionales le garantizó a la empresa el 30 por ciento de su calificación. Sin embargo, su propio texto revela que la AFA no asumió ningún compromiso legal, operativo ni financiero con la ciudad. Una sombra más en la mayor licitación de Mar del Plata en las últimas décadas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Radiografía productiva: ganadores y perdedores

El rechazo a Milei escala en un escenario atravesado por discursos antifeministas

Con paros y movilizaciones, los gremios preparan una nueva pulseada con el Gobierno

Quién gana y quién pierde en la economía de Milei: financieras arriba, fábricas abajo

Detrás de la polémica por las licencias

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET