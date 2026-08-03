Kicillof denunció un "chantaje" del Gobierno con los recursos de las provincias
El gobernador cuestionó la política económica de Javier Milei, advirtió sobre el impacto del ajuste en los distritos y vinculó la negociación por los fondos con la estrategia electoral del oficialismo.
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Axel Kicillof volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei y lo acusó de utilizar la situación financiera de las provincias como una herramienta de presión política para obtener respaldo en el Congreso. En una columna publicada en el diario La Voz del Interior de Córdoba, el gobernador bonaerense sostuvo que el Gobierno nacional condiciona la devolución de recursos a los distritos para avanzar con la suspensión de las PASO y consolidar un proyecto de reelección presidencial.
En el texto, Kicillof también realizó un balance crítico de los primeros 30 meses de gestión de Milei. Aseguró que la política económica provocó la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo, el cierre de unas 26.000 empresas y un proceso de primarización de la economía. Según afirmó, mientras la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera muestran crecimiento, la industria acumula una caída del 12%, el comercio del 5% y la construcción del 15%, además de un fuerte incremento del endeudamiento de las familias.
El gobernador vinculó la situación económica de las provincias con la estrategia política del Ejecutivo nacional. Sostuvo que la administración libertaria ofrece préstamos o adelantos de coparticipación a cambio del acompañamiento legislativo y calificó esa práctica como un mecanismo de "chantaje" y "extorsión". En ese marco, afirmó que el superávit fiscal exhibido por la Nación guarda una relación directa con los recursos que dejaron de percibir las jurisdicciones provinciales, pérdida que estimó en más de 47 billones de pesos.
Kicillof también hizo referencia a sus recientes recorridas por Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes, donde, según indicó, recibió planteos de empresarios, trabajadores y autoridades locales por el impacto de la apertura de importaciones, la caída de la actividad y la paralización de la obra pública. A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de construir una alternativa política de alcance federal para enfrentar la crisis.
Como cierre de su columna, el mandatario bonaerense advirtió que una eventual continuidad del actual gobierno profundizaría los problemas económicos y el deterioro de las provincias. "Cuatro años más de un gobierno que deserta de sus responsabilidades, abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder causarían daños irreparables", concluyó.