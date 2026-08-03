Minella Stadium S.A. y el convenio no vinculante con AFA
Un convenio exhibido como el gran aval para traer a las Selecciones Nacionales le garantizó a la empresa el 30 por ciento de su calificación. Sin embargo, su propio texto revela que la AFA no asumió ningún compromiso legal, operativo ni financiero con la ciudad. Una sombra más en la mayor licitación de Mar del Plata en las últimas décadas.
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El expediente de la Licitación Pública N° 03/25 para la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas encierra una inconsistencia técnica más, que hoy se ubica en el centro de las miradas judiciales. Se trata del "Convenio Marco de Colaboración" firmado el 10 de marzo de 2025 entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el secretario general Víctor Blanco, y el representante de Minella Stadium S.A., Rafael Trevisan.
Presentado por la empresa como el activo más valioso de su propuesta, el papel funcionó como la llave maestra para que la Comisión Asesora de Preadjudicación le otorgara 30 puntos clave —el máximo posible en el rubro de acuerdos institucionales—, catapultando a una firma constituida apenas seis meses antes a una calificación perfecta de 100 sobre 100.
Detrás del impacto propagandístico de prometer partidos de la Selección Argentina en Mar del Plata, la compulsa documental expone un texto sin sustancia jurídica obligatoria. En su Cláusula Cuarta, el propio convenio desarma cualquier expectativa de garantía al establecer, de manera textual y explícita, que el acuerdo no genera compromisos ni obligaciones contractuales entre las partes, así como tampoco implica ninguna erogación económica de ninguna índole. Es decir que, lejos de ratificar un calendario formal o un esquema de financiamiento, el documento constituyó una mera manifestación de intenciones condicionada exclusivamente a que la firma privada resultara adjudicataria, sin obligar a la AFA a disputar un solo encuentro en el escenario local.
Semejante brecha entre el peso otorgado en el dictamen administrativo y la vacuidad legal del escrito constituye una de las principales líneas de investigación en la causa penal que instruye la Unidad Funcional de Instrucción N° 10. La fiscalía analiza si la ponderación con puntaje máximo de un documento formalmente no vinculante configuró una maniobra para inflar artificialmente la solvencia técnica de la oferente única.
A esta paradoja se suma, como informó La Tecla, que la entidad madre del fútbol argentino suscribió entendimientos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires por el Estadio Único de La Plata, lo que confirma que el acuerdo utilizado para convalidar la entrega del Parque de los Deportes carecía de la exclusividad y la certidumbre con la que fue evaluado por los estamentos municipales. El estadio ubicado en la capital provincial ya se encuentra en obra para ser “la nueva casa de la Selección Argentina”.
En definitiva, la promesa de volver a ver a la Selección vistiendo de fiesta al Estadio Mundialista terminó reducida a una cuidada estrategia publicitaria sobre papel mojado. Mientras la Justicia intenta determinar hasta qué punto esta declaración de intenciones sin valor legal sirvió para direccionar la puntuación en favor de una empresa sin respaldo, la ciudadanía marplatense vuelve a quedar como rehén de una ilusión vendida a precio de saldo. Un capítulo más que resume la verdadera matriz de la concesión: la entrega del patrimonio público a cambio de compromisos de palabra que, a la hora de la verdad, no obligan a nadie ni garantizan un solo peso para la ciudad.