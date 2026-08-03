Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Minella Stadium S.A. y el convenio no vinculante con AFA

Un convenio exhibido como el gran aval para traer a las Selecciones Nacionales le garantizó a la empresa el 30 por ciento de su calificación. Sin embargo, su propio texto revela que la AFA no asumió ningún compromiso legal, operativo ni financiero con la ciudad. Una sombra más en la mayor licitación de Mar del Plata en las últimas décadas.

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