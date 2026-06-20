Volver | La Tecla Municipios 20 de junio de 2026 DOLOR

Conmoción en Tres Arroyos: murió el jefe de Gabinete municipal

A los 46 años falleció Julio "Pity" Federico, mano derecha del intendente peronista Pablo Garate. Comenzó como empleado municipal y luego ocupó una banca en el Concejo Deliberante.

Compartir