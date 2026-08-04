Quién es Candela Arizaga, la joven que protagonizó un confuso episodio con Facundo Moyano

Candela Arizaga es una joven de 23 años oriunda de Rosario, Santa Fe. Se dedica al modelaje, a la promoción de eventos y al contenido digital como influencer.En Instagram se presenta como “modelo y creadora de contenido” y reúne más de 300 mil seguidores. Su feed combina viajes de lujo, moda y su fanatismo por Rosario Central. Antes de consolidarse en las redes, trabajó como promotora en eventos deportivos, especialmente en competencias de Turismo Carretera, donde empezó a ganar visibilidad.Se mudó a Buenos Aires a temprana edad con el objetivo de hacer carrera en el modelaje.En 2024 mantuvo un breve noviazgo con el cantante L-Gante. La relación terminó rodeada de rumores luego de que el músico visitara a Wanda Nara.A fines de ese mismo año su nombre volvió a circular por una supuesta vinculación con el futbolista Enzo Fernández, aunque nunca se confirmó oficialmente.Desde febrero de 2026 se la relaciona sentimentalmente con Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano. Ambos fueron captados cenando de forma afectuosa en un restaurante de Puerto Madero.En la madrugada del martes 4 de agosto de 2026, Facundo Moyano fue demorado por la Policía de la Ciudad en el barrio de Belgrano tras un confuso episodio junto a Candela.Según trascendió, ella fue encontrada desnuda en Barrancas de Belgrano. Fuentes policiales apuntan a un posible brote relacionado con el consumo de drogas.Moyano permanece demorado en la comisaría 13A y el fiscal Julián Pistone dispuso su detención por lesiones y privación ilegítima de la libertad. Candela Arizaga se encuentra declarando en el Hospital Pirovano.