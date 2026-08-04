Jóvenes en los barrios: el peronismo supera a Milei, pero LLA retiene su núcleo duro
Un relevamiento del CIAS dio a conocer en detalle el humor social de la juventud en función del impacto del ajuste del gobierno nacional. Los libertarios no quieren perder terreno y el justicialismo busca hacer pie en un sector que les dio la espalda en 2023.
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Una encuesta del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) muestra que el 67% de los jóvenes de barrios populares que hoy votarían lo haría por alguna expresión del peronismo, contra el 25% que elegiría a La Libertad Avanza. Sin embargo, el oficialismo retiene al 58% de quienes habían votado a Milei en 2023 y llega al 64% entre quienes no tuvieron que ajustar gastos en sus hogares. El dato abre una disputa política atravesada por la situación económica, el género y las expectativas de los jóvenes.
La situación económica aparece como uno de los principales condicionantes de la mirada política de los jóvenes de barrios populares, aunque los datos muestran que el malestar con la economía no se traduce de manera lineal en una única opción electoral. El peronismo conserva una ventaja importante sobre La Libertad Avanza entre los jóvenes de 16 a 24 años, pero el oficialismo mantiene un núcleo de apoyo significativo y, sobre todo, una capacidad de retención que obliga al peronismo a mirar con atención un electorado que en 2023 tuvo un peso importante en el triunfo de Javier Milei.
Los datos surgen de la Encuesta a Jóvenes de Barrios Populares 2026, realizada por el Instituto Universitario CIAS sobre 964 jóvenes de entre 16 y 24 años residentes en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires. El trabajo de campo se realizó entre mayo y junio de este año y relevó tanto la situación socioeconómica de los hogares como sus posicionamientos políticos.
El primer dato marca un escenario complejo para el Gobierno. El 75% de los jóvenes consultados considera que la economía argentina empeoró durante los últimos doce meses y apenas el 8% cree que mejoró. El deterioro no queda solamente en una percepción general. El 60% afirma que en su hogar tuvo que reducir el consumo o el gasto durante lo que va del año.
El ajuste se concentra especialmente en cuestiones básicas. El 40% señala que en su casa se redujo el gasto en alimentos, mientras que el 18% menciona ropa o calzado, el 17% recreación o salidas y el 14% servicios como luz, gas o telefonía. El endeudamiento también forma parte de la vida cotidiana de estos hogares. El 57% de los jóvenes consultados afirma que su familia tuvo que pedir dinero prestado o tomar un crédito para afrontar gastos corrientes.
El estudio muestra, además, una relación directa entre ajuste y deuda. Entre los hogares que tuvieron que reducir sus gastos, el 66% tomó deuda, frente al 41% de aquellos que no hicieron ajustes. La mayor parte de ese endeudamiento se produce por fuera del sistema financiero tradicional. Entre quienes recurrieron a deuda, el 68% acudió a familiares o amigos y el 39% a prestamistas del barrio. Las billeteras virtuales y las tarjetas aparecen bastante más atrás, con 21% y 18%, respectivamente.
En ese contexto económico aparece la particularidad política. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 67% de los jóvenes que manifiestan una intención de voto elegiría alguna expresión del peronismo, mientras que el 25% se inclinaría por La Libertad Avanza. La diferencia es amplia, pero no elimina la presencia libertaria. Por el contrario, los números muestran que Milei conserva una porción considerable del electorado joven que lo acompañó en 2023.
La encuesta también permite observar que la disputa entre ambos espacios tiene un fuerte componente de género. El 63% de quienes se inclinan por LLA son varones, mientras que entre quienes votarían al peronismo los varones representan el 43%. Dicho de otra manera, la composición del voto libertario entre los jóvenes de barrios populares es marcadamente masculina.
Pero quizás el dato político más interesante aparece cuando la intención de voto se cruza con la situación económica del hogar. La adhesión a LLA es significativamente mayor entre quienes no tuvieron que realizar ajustes. En ese grupo alcanza el 34%, mientras que cae al 20% entre quienes debieron recortar gastos. El peronismo, en cambio, mantiene su predominio en ambos segmentos.
La diferencia permite leer una parte del voto libertario más allá de la explicación estrictamente ideológica. Allí donde el ajuste no golpeó directamente al hogar, la adhesión al Gobierno es mayor. Y cuando se mira específicamente a quienes habían votado a Milei en 2023, esa relación se vuelve todavía más evidente.
El 58% de quienes habían elegido al actual Presidente volvería a votar hoy por La Libertad Avanza. Pero el número cambia de acuerdo con la situación económica familiar. Entre quienes viven en hogares que no sufrieron ajustes, la retención llega al 64%. Entre quienes sí tuvieron que recortar gastos, baja al 53%. En términos políticos, el oficialismo conserva un núcleo importante, pero el impacto de la economía parece poner límites a su capacidad de fidelización.
Hay otro dato que puede ser relevante para pensar el futuro de esa disputa. El 42% de los jóvenes que votaron a Milei en 2023 hoy no volvería a elegir a LLA. Una parte se mueve hacia otras opciones, mientras que otro segmento permanece indeciso, no votaría o lo haría en blanco. El peronismo, sin embargo, no consigue capitalizar automáticamente ese desgaste. Apenas el 16% de los antiguos votantes de Milei se inclinaría hoy por el peronismo.
El contraste con el electorado que había acompañado a Sergio Massa es significativo. El peronismo retiene al 76% de quienes lo votaron en 2023. Apenas el 3% de ese grupo migraría hoy hacia La Libertad Avanza, aunque un 24% ya no volvería a votar por el peronismo. Es decir, el peronismo presenta una mayor fidelidad entre sus votantes anteriores, pero también conserva un universo que puede quedar disponible para otras alternativas.
La foto que entrega el CIAS, entonces, no parece ser la de un electorado joven que haya abandonado al peronismo como consecuencia de la crisis económica, ni tampoco la de un voto libertario completamente desarticulado por el ajuste. Hay una combinación de ambos fenómenos. El peronismo tiene hoy una ventaja clara entre los jóvenes de barrios populares y una capacidad de retención superior a la de LLA. Pero Milei conserva una base de apoyo que se mantiene especialmente firme entre quienes no sintieron con la misma intensidad el deterioro económico.
La discusión también excede la fotografía electoral. El contexto en el que se construyen esas preferencias es particularmente adverso para los jóvenes. El informe recupera datos de INDEC según los cuales a fines de 2025 el 57,6% de los ocupados menores de 29 años tenía un empleo informal. Además, la desocupación entre jóvenes aumentó entre fines de 2023 y fines de 2025, tanto entre mujeres como entre varones.
Ese escenario coloca al trabajo, los ingresos y las posibilidades de movilidad social en el centro de una disputa política que todavía está abierta. Para el peronismo, la ventaja actual no necesariamente implica recuperar de manera automática al electorado joven que en 2023 eligió a Milei. Los números muestran que una parte importante de quienes abandonan al libertario no se dirige hacia el peronismo.
Para LLA, el desafío tampoco parece agotarse en conservar a quienes están satisfechos con el rumbo económico. La encuesta muestra que el apoyo libertario es más resistente allí donde el ajuste no se siente en el hogar, pero cae cuando la situación económica obliga a recortar consumos y asumir deuda.
La disputa por los jóvenes de los barrios populares, en definitiva, aparece menos definida de lo que podría sugerir la ventaja actual del peronismo. El Gobierno conserva una base propia, con fuerte presencia masculina y mayor intensidad entre quienes no atravesaron ajustes, mientras que el peronismo mantiene una posición dominante y una mayor fidelidad entre sus votantes de 2023. Entre ambos espacios queda, sin embargo, un universo de jóvenes atravesado por el deterioro económico, el endeudamiento y la incertidumbre que todavía no parece tener decidido hacia dónde inclinarse.