Madrugada de tensión: detuvieron a Facundo Moyano en Belgrano

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El exdiputado nacional y referente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, fue demorado por la Policía de la Ciudad durante la madrugada de este martes, luego de un violento episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.
El episodio se inició alrededor de las 5.03, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación ocurrida en un edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400. De acuerdo con fuentes policiales, una joven de 23 años salió corriendo del lugar y, detrás de ella, lo hizo Moyano. El encargado del edificio declaró a los efectivos que ambos abandonaron el inmueble en dirección a la vía pública.
La Policía localizó a ambos en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 400 metros del edificio, cerca de Barrancas de Belgrano. Allí, los efectivos interceptaron al dirigente sindical, quien fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A y quedó demorado mientras se definen las medidas judiciales correspondientes. Tras el procedimiento, se dio intervención a la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA Norte).
En paralelo, personal del SAME asistió a la joven, que se encontraba semidesnuda al momento de ser encontrada, y la trasladó al Hospital Pirovano. El titular del organismo, Alberto Crescenti, indicó que la mujer presentaba signos compatibles con consumo de estupefacientes. "La joven estaba sin ropas, según nos reportó el equipo, cerca del túnel de Avenida del Libertador. Fue llevada a la comisaría y nosotros luego la trasladamos al Pirovano", señaló.
Crescenti agregó que, según el relato de la propia joven, llevaba "varios días de consumo" de drogas. En el hospital fue asistida por un equipo de psiquiatras y psicólogos y se le practicaron estudios toxicológicos. Más tarde, al prestar declaración ante los investigadores, manifestó que habría sufrido un brote vinculado al consumo de estupefacientes, de acuerdo con fuentes de la causa.
La investigación continúa en manos de la Justicia, que busca reconstruir lo ocurrido durante la madrugada y determinar si existió la comisión de algún delito. Hasta el momento no se informaron imputaciones formales contra Moyano, mientras avanzan la toma de testimonios y el análisis de las pruebas reunidas.