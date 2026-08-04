Volver | La Tecla Nacionales 4 de agosto de 2026 EN CABA

Madrugada de tensión: detuvieron a Facundo Moyano en Belgrano

El dirigente sindical fue interceptado por efectivos policiales luego de seguir a una joven que salió corriendo de un edificio.

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