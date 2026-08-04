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La mesa chica ajusta el proyecto sobre tierras y ordena su agenda legislativa

La mesa política de la Casa Rosada definirá los últimos cambios antes del debate en el Senado y avanzará con el cronograma de reformas, entre ellas la del Banco Central.

La mesa chica ajusta el proyecto sobre tierras y ordena su agenda legislativa
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El Gobierno reunirá este martes a su mesa política en la Casa Rosada para definir los últimos cambios al proyecto de Ley de Propiedad Privada, que incluye modificaciones a la Ley de Tierras, y ordenar la agenda legislativa para las próximas semanas. La iniciativa volverá a debatirse este jueves en el Senado.

El principal punto en discusión será el nuevo esquema para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras negociar con bloques aliados y gobernadores, el oficialismo acordó reemplazar la propuesta inicial de eliminar las restricciones por un esquema que elevaría del 15% al 25% el límite permitido por provincia, sujeto a la autorización de los gobiernos nacional y provincial.

El nuevo borrador también mantiene la prohibición para que personas jurídicas con participación estatal extranjera adquieran tierras, salvo autorización expresa de ambas jurisdicciones. Con estas modificaciones, el Gobierno busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con un proyecto que ya acumula 16 versiones.

La reunión será encabezada por Karina Milei y contará con la participación de funcionarios y referentes legislativos del oficialismo. En paralelo, la senadora Patricia Bullrich brindará una conferencia de prensa en el Senado para presentar los cambios incorporados al texto.

Además de la ley de tierras, la Casa Rosada definirá el cronograma para el tratamiento de otras iniciativas, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la suspensión de las PASO y un paquete de proyectos económicos. Mientras tanto, el presidente Javier Milei viajará esta semana a Ecuador y Colombia, en un contexto de movilizaciones convocadas por sectores opositores para el día de la sesión en la Cámara alta. 

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