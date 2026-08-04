Mega compra: PBA licita colchones y blanquería por más de $12 mil millones
El Gobierno bonaerense autorizó un llamado a licitación bajo la modalidad de Convenio Marco para adquirir colchones, almohadas y artículos de blanquería destinados a ministerios, organismos y entidades provinciales. La apertura de ofertas será el 21 de agosto.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una licitación pública por un monto estimado de $12.472.841.100,80 para la adquisición de colchones, almohadas y distintos artículos de blanquería que serán utilizados por las distintas jurisdicciones y entidades del Estado bonaerense.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 154/2026 del Organismo Provincial de Contrataciones, publicada en el Boletín Oficial, que autoriza el llamado bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras, un mecanismo que permite centralizar la contratación y agilizar futuras adquisiciones de los distintos organismos públicos.
El proceso se tramita a través del sistema electrónico Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC), bajo el Proceso de Compra N° 614-0717-LPU26, y contempla la provisión de colchones, almohadas y otros productos de blanquería destinados a dependencias provinciales.
Según la resolución, el esquema de Convenio Marco busca otorgar mayor eficiencia y transparencia al sistema de compras públicas, ya que habilita la adjudicación a uno o varios proveedores y permite que cada organismo emita posteriormente sus propias órdenes de compra según sus necesidades. En ese esquema, la afectación presupuestaria no se realiza por el monto total de la licitación, sino que cada jurisdicción comprometerá los recursos únicamente al momento de efectuar cada adquisición.
El pliego también establece la posibilidad de presentar cotizaciones parciales por renglón, lo que amplía la participación de oferentes especializados en distintos productos.
La apertura de las ofertas fue fijada para el 21 de agosto de 2026 a las 11 horas, a través del portal oficial de compras de la Provincia, donde además estarán disponibles de manera gratuita los pliegos de bases y condiciones.
Como parte del procedimiento, la resolución designó a la comisión de preadjudicación encargada de analizar las propuestas y efectuar la evaluación técnica y económica de las ofertas que se presenten.
Por el volumen de recursos comprometidos, se trata de una de las licitaciones de mayor magnitud publicadas en las últimas semanas por el Gobierno bonaerense y permitirá abastecer, mediante futuras órdenes de compra, a ministerios, organismos descentralizados y demás entidades comprendidas en el sistema provincial de adquisiciones.