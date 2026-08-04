Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2026 BOLETIN OFICIAL

Mega compra: PBA licita colchones y blanquería por más de $12 mil millones

El Gobierno bonaerense autorizó un llamado a licitación bajo la modalidad de Convenio Marco para adquirir colchones, almohadas y artículos de blanquería destinados a ministerios, organismos y entidades provinciales. La apertura de ofertas será el 21 de agosto.

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