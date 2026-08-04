Volver | La Tecla Nacionales 4 de agosto de 2026 REVÉS PARA LA ROSADA

La Justicia Federal pone un freno al plan de Milei para la conversión del Banco Nación

La Cámara Federal de La Plata rechazó la apelación del Estado Nacional y de la entidad crediticia y confirmó la prórroga de una medida cautelar que mantiene suspendida la transformación del banco público en sociedad anónima. El tribunal consideró que no cambiaron las circunstancias iniciales.

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