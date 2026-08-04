Kicillof va a fondo con su armado nacional y despliega a sus coroneles por el país
El Gobernador empodera a varios ministros con la idea de poner en pie el Movimiento Derecho al Futuro en el territorio argentino. El rol de Andrés Larroque para coordinar las acciones políticas con vistas a construir una alternativa a Javier Milei.
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Axel Kicillof avanza sin pausa en el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con el objetivo de construir una alternativa en 2027 que dispute contra La Libertad Avanza. En ese sentido, designó a varios ministros de su gabinete como coroneles para desembarcar en las provincias y reunir voluntades.
Las visitas de los embajadores del Gobernador en diferentes puntos del país comienzan a ser cada vez más recurrentes tanto en distritos gobernador por el peronismo como por radicales o de otras extracciones políticas. Por ese motivo, el mandatario brinda coordenadas a sus alfiles para trazar prioridades y objetivos.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, es quien coordina el armado nacional y diseña la hoja de ruta. La tarea del dirigente de La Patria es el Otro no es nueva ya que la realiza hace meses y hasta incluso visitó diferentes provincias.
Además, entre los funcionarios que tienen la misión de visitar territorios se encuentran el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el de Seguridad, Javier Alonso. Además, otros que ya tomaron la iniciativa fueron Daniel Gollan y los exintendentes Alberto Descalzo y Julio Pereyra.
El último fin de semana, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, llegó a Entre Ríos para hacer pie con un acto en la localidad de San José, en el departamento de Colón. “Tenemos que construir acuerdos para definir a nuestros candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones”, dijo en la oportunidad.
Asimismo, para el próximo fin de semana se prevé que el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, desembarque en Mendoza. Allí, el objetivo será dar rienda suelta al MDF en un territorio hostil para el peronismo.
Mientras tanto, exministro Alberto Sileoni prepara una visita a Río Negro a la vez que Gollan lo hará en Chubut. Así, confirman un esquema en el que las recorridas por el interior del país buscarán apuntalar la figura de Axel Kicillof.