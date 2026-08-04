Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2026 HACIA 2027

Kicillof va a fondo con su armado nacional y despliega a sus coroneles por el país

El Gobernador empodera a varios ministros con la idea de poner en pie el Movimiento Derecho al Futuro en el territorio argentino. El rol de Andrés Larroque para coordinar las acciones políticas con vistas a construir una alternativa a Javier Milei.

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