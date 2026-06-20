Incendio en un hotel de Bayahíbe: una persona fallecida y huéspedes evacuados



Un voraz incendio se desató en las instalaciones del Hotel Vivas Dominicus, ubicado en la zona turística de Bayahíbe, provincia La Altagracia.



El siniestro dejó una persona fallecida y obligó a evacuar de forma preventiva a cerca de 1.690 huéspedes.Según informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la víctima mortal es una turista de nacionalidad italiana que perdió la vida tras sufrir complicaciones asociadas a la exposición al humo.



Además, al menos 10 personas, entre huéspedes, visitantes y personal de emergencia, recibieron atención médica por inhalación de humo, dificultad respiratoria, quemaduras leves y otros síntomas como dolor torácico, mareos y náuseas. Tres de ellas fueron trasladadas a centros de salud para evaluación especializada, mientras que el resto fue estabilizado en el lugar.



El director del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que el fuego afectó principalmente zonas comunes del complejo hotelero.



La estructura de techos de caña y las condiciones del viento favorecieron la rápida propagación de las llamas.



“Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, señaló el funcionario.



Equipos de bomberos, unidades del Sistema 911 y otras entidades del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta trabajaron de manera continua para controlar y extinguir el incendio.



Como parte del operativo, todos los huéspedes fueron reubicados en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su bienestar.



A pesar del incidente, las autoridades aseguraron que la actividad turística en Bayahíbe continúa desarrollándose con normalidad y seguridad.El COE mantiene la coordinación general de las acciones y continuará informando sobre la evolución de la emergencia.



Las investigaciones para determinar el origen del incendio siguen en curso.