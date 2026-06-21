21 de junio de 2026
RELEVAMIENTO
Redes sociales: baja la bronca, pero crecen la tristeza y la desconfianza
El clima digital argentino no empeora, pero tampoco mejora. El debate pasó del enojo explosivo a un desgaste emocional más profundo.
El humor digital de los argentinos atraviesa un escenario de alta negatividad y escasa recuperación emocional. Un informe sobre conversación en redes sociales muestra que, durante junio, el sentimiento negativo se mantiene alrededor del 57%, en línea con los meses anteriores y sin señales claras de mejora.
Aunque el Mundial de Fútbol que se disputa en América del Norte aportó una cuota de entusiasmo y emociones positivas en las redes, ese impulso no logró modificar la tendencia general. La Selección, el orgullo nacional y los mensajes de celebración funcionaron como una pausa emocional, pero no como un cambio profundo del clima social digital.
El análisis muestra que la conversación argentina se comporta como un “electrocardiograma sentimental”: momentos de entusiasmo conviven con una base persistente de preocupación, frustración y desconfianza. La política, el rol del Estado, la crisis y la democracia continúan ubicadas entre las categorías con mayor deterioro emocional.
Uno de los datos centrales es que la negatividad no creció, pero tampoco retrocedió. Para el debate político, esto representa un desafío: el malestar dejó de aparecer como una reacción puntual y pasó a instalarse como un clima permanente en las redes, con una fuerte dificultad para que los discursos logren revertir esa percepción.
La composición del malestar también cambió. Mientras bajaron emociones como enojo, preocupación y desesperación, aumentaron sentimientos como tristeza, culpa, odio e indignación. El diagnóstico plantea que la conversación pasó de la explosión al desgaste: menos grito inmediato, pero más cansancio acumulado.
En paralelo, las categorías “Argentina” y “futuro” muestran una expectativa todavía abierta. Los usuarios pueden expresar cierta esperanza sobre lo que viene o sobre el país, pero esa mirada positiva no se traslada a la política como herramienta de solución. El principal problema, según el informe, es que la sociedad todavía puede imaginar un futuro distinto, pero mantiene una profunda desconfianza sobre quién debería conducir ese camino.