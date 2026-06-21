21 de junio de 2026
SIN FRENO
IOMA en llamas: la disputa con los médicos suma denuncias cruzadas y más reclamos
Mientras Homero Giles cuestionó el rol de la AMP y pidió investigar el manejo de fondos, los médicos aseguran que el conflicto surge por demoras en los pagos, honorarios insuficientes y falta de diálogo.
La pelea entre IOMA y la Agremiación Médica Platense subió un nuevo escalón. La entidad que representa a los profesionales de la región salió a responder con dureza las declaraciones del presidente del Instituto, Homero Giles, quien había cuestionado el rol de la organización y reclamado una investigación sobre el manejo de los fondos destinados a los médicos.
Desde la AMP calificaron los dichos como “falsos, maliciosos e irresponsables” y sostuvieron que las críticas no sólo apuntan contra la institución sino contra toda la comunidad médica que sostiene la atención de miles de afiliados. Además, remarcaron que cuentan con una trayectoria de 85 años y que administran convenios con más de 80 obras sociales bajo mecanismos de control y transparencia.
El conflicto tiene como eje central la relación con IOMA, una de las principales obras sociales de la provincia. Mientras Giles negó que exista una deuda vigente y afirmó que “no corresponde hablar de deuda cuando el plazo de vencimiento no está cumplido”, desde la AMP insisten en que existen demoras que afectan directamente a los profesionales.
La tensión se profundizó luego de que el titular del IOMA acusara a la entidad médica de funcionar como una intermediaria que “vive de los recursos” del Instituto y de retener parte de los fondos destinados a los médicos. Frente a esas afirmaciones, la AMP anunció una intimación formal para que Giles ratifique o rectifique sus declaraciones.
El presidente de la Agremiación Médica Platense, Gastón Quintans, viene planteando otro eje del conflicto: la pérdida del valor de las prestaciones y la falta de actualización de honorarios. Según explicó, los montos actuales quedaron atrasados frente al aumento de costos, insumos y gastos necesarios para sostener determinadas prácticas.
“13 mil pesos no existe hoy”, sostuvo Quintans al referirse al valor de algunas consultas, y advirtió que la situación ya empieza a impactar en especialidades donde los profesionales evalúan dejar de realizar determinadas prácticas por falta de rentabilidad.
Además, cuestionó la falta de diálogo con las autoridades del Instituto y del Gobierno bonaerense. Según afirmó, la AMP intentó abrir canales de negociación para discutir honorarios y funcionamiento del sistema, pero no obtuvo respuestas.