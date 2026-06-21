Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de junio de 2026 SIN FRENO

IOMA en llamas: la disputa con los médicos suma denuncias cruzadas y más reclamos

Mientras Homero Giles cuestionó el rol de la AMP y pidió investigar el manejo de fondos, los médicos aseguran que el conflicto surge por demoras en los pagos, honorarios insuficientes y falta de diálogo.

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