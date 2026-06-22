“37 mil pendrives de Adorni”: la comparación de Bianco para reclamar por la deuda
El gobernador encabezará una semana con reuniones con embajadores europeos, actividades en la Primera y Sexta e inauguraciones de escuelas. En paralelo, Carlos Bianco volvió a cargar contra el Gobierno nacional, denunció una deuda de $26,7 billones y cuestionó el modelo económico libertario.
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Tras dos semanas sin conferencias de prensa, el gobierno bonaerense retomó este lunes sus habituales encuentros con los medios con una doble agenda: por un lado, la actividad institucional que encabezará Axel Kicillof durante los próximos días y, por otro, una nueva ofensiva política contra la administración de Javier Milei por la situación económica y los fondos que, según la Provincia, la Nación adeuda a Buenos Aires.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue el encargado de detallar las actividades previstas para el gobernador. La agenda comenzará este martes con una reunión en la embajada de la Unión Europea junto a los representantes diplomáticos de los 21 países del bloque con presencia en la Argentina, con el objetivo de analizar el escenario internacional y las perspectivas para el país.
Tras el repaso de la agenda, Bianco volvió a apuntar contra la gestión nacional.
El miércoles, Kicillof viajará al sudoeste bonaerense. En Bahía Blanca entregará 44 viviendas construidas con fondos provinciales, que se suman a otras 101 ya adjudicadas en el mismo complejo habitacional, además de poner en funciones 17 patrulleros destinados a reforzar la seguridad local. Más tarde, en Coronel Rosales recorrerá la base de la Fuerza Barrial de Aproximación y participará de la puesta en valor del edificio administrativo de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, próxima a cumplir un siglo de existencia. También encabezará la entrega de 242 escrituras en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.
La actividad continuará el jueves con la participación del mandatario bonaerense en el Encuentro Federal por el Día Internacional de las Pymes, organizado por CAME en Parque Norte. Luego se trasladará a General Rodríguez, donde inaugurará dos escuelas secundarias financiadas con recursos de la Corporación Andina de Fomento y entregará equipamiento municipal adquirido mediante la herramienta Provincia Leasing.
Tras el repaso de la agenda, Bianco volvió a apuntar contra la gestión nacional. El funcionario sostuvo que los indicadores económicos desmienten el discurso oficial sobre la recuperación y enumeró una serie de datos que, según afirmó, reflejan un deterioro persistente del empleo, la producción y el consumo.
En ese sentido, señaló que en marzo cerraron 2.011 empresas y que, desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, desaparecieron cerca de 26.500 firmas. También afirmó que en el mismo mes se perdieron 27.513 puestos de trabajo y que el acumulado desde diciembre de 2023 ronda los 540 mil empleos. Además, remarcó que el salario mínimo cayó por décimo mes consecutivo y cuestionó un modelo económico que, a su juicio, beneficia únicamente a un reducido grupo de sectores vinculados a las exportaciones y los recursos naturales.
Otro de los ejes de la conferencia fue la actualización del reclamo financiero que mantiene la Provincia con la Nación. Bianco aseguró que las deudas directas, las obras públicas paralizadas y la discontinuidad de programas nacionales suman actualmente 17,8 billones de pesos. Si a eso se agregan los recursos que Buenos Aires dejó de percibir por la caída de la recaudación y de la actividad económica, el monto asciende a 26,7 billones de pesos.
El ministro recordó que una parte importante de esos reclamos ya se encuentra judicializada ante la Corte Suprema. Entre ellos mencionó los fondos que la ANSES debería transferir a la caja previsional bonaerense, las compensaciones derivadas del Consenso Fiscal, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y los recursos destinados a seguridad, salud y distintos programas sociales.
Bianco también volvió a cuestionar la paralización de la obra pública nacional y aseguró que permanecen abandonados cerca de mil proyectos en territorio bonaerense, entre ellos más de 16 mil viviendas y decenas de establecimientos educativos. Según indicó, varias de esas obras fueron retomadas por la administración provincial para evitar su abandono definitivo.
Sobre el final de su exposición, el ministro buscó traducir el volumen de los recursos reclamados a ejemplos cotidianos y recurrió a una referencia cargada de ironía política. Tras enumerar cuántos patrulleros, ambulancias y escuelas podrían financiarse con esos fondos, afirmó que los 26,7 billones de pesos equivalen a “37.187 pen drives de Adorni”, en alusión al episodio en el que se conoció que el vocero presidencial había encontrado un dispositivo de almacenamiento con 500 mil dólares. La frase coronó una conferencia atravesada por la confrontación con la Casa Rosada y la intención del oficialismo bonaerense de instalar la disputa por los recursos y el impacto social del ajuste.