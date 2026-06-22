Entre el espectáculo y el fútbol: las historias de amor que dieron que hablar

El término botinera alude y describe a aquellas mujeres que se relacionaron con futbolistas y, en muchos casos, construyeron desde allí una carrera en los medios. Lo que pocos recuerdan es que varias de las figuras más consolidadas del espectáculo transitaron ese camino.



La modelo internacional Nicole Neumann es uno de los casos más emblemáticos. Apenas terminó su primer matrimonio, comenzó a salir con Fabián “Poroto” Cubero, se casaron y tuvieron tres hijas. El divorcio fue escandaloso pero ahora cada uno siguió su camino.



La vedette, Evangelina Anderson conoció a Martín Demichelis en una temporada de verano. El flechazo fue inmediato, enseguida se pusieron de novios, agrandaron la familia con la llegada de sus hijos, vivieron en el exterior y compartieron la vida por varias décadas para luego separarse.



Wanda Nara, la “reina” del segmento, comenzó su gran exposición como pareja de Maxi López y luego de Mauro Icardi. De ahí saltó a la conducción, la música y construyó un imperio digital.



Por su parte, la modelo Soledad Fandiño mantuvo una relación con Gonzalo Higuaín en sus inicios. La actriz y conductora ya tenía carrera, pero el romance con el delantero de la Selección sumó portadas y exposición mediática.



La cantante Shakira vivió una de las relaciones más mediáticas de la historia con Gerard Piqué. Fueron padres de Sasha y Milán pero la pareja llegó a su fin por una infidelidad.



Xuxa, la eterna “Rainha dos Baixinhos”, fue la mujer de Pelé en los años 80. La presentadora brasileña ya era un fenómeno, pero la relación con el Rey del Fútbol amplificó su imagen a nivel internacional.



La famosa Lucía Galán (de la dupla Pimpinela) tuvo un sonado romance con Diego Armando Maradona en los años 80. La cantante argentina vivió en carne propia la locura de estar al lado del ídolo más grande.



Jimena Barón tuvo una intensa relación con Daniel Osvaldo, el ex jugador argentino-italiano. La actriz y cantante transformó el dolor de la separación en arte y se consolidó como una de las artistas más potentes del momento.



Zaira Nara fue pareja del uruguayo Diego Forlán. La modelo y conductora sumó gran exposición internacional durante esa relación.



Nicki Nicole, la joven estrella del trap argentino, tuvo una relación muy pública con Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona y la Selección Española.



Recordemos que Brenda Asnicar fue pareja de Carlos Tevez en su juventud.