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24 de junio de 2026
MAL ROLLO

Vecinos se rebelan ante el anuncio de poner dos cabinas de peaje sobre la Ruta Nacional 3

La polémica crece luego de conocerse el proyecto de Vialidad para instalar cabinas en el tramo de la Ruta Nacional 3 que une Cacharí y Azul. También rechazan una idea similar a la altura de Benito Juárez. Movilizarán el sábado 28 de junio.

Vecinos se rebelan ante el anuncio de poner dos cabinas de peaje sobre la Ruta Nacional 3
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La posible instalación de una estación de peaje sobre la Ruta Nacional 3, entre las localidades de Cacharí y Azul, sigue generando preocupación y rechazo en distintos sectores de la región, que se preparan para la movilización.

Todo se inició cuando Vialidad Nacional confirmó que se instalarán dos nuevas cabinas de peaje en el partido de Azul sobre la Ruta Nacional 3: una en el km 290 (entre Azul y Cacharí) y otra en el partido de Benito Juárez pero a pocos kilómetros de Chillar (km 380); esto en el marco de privatización de las carreteras nacionales.

Desde entonces, señala Séptima Sección, diversos actores locales advirtieron sobre las consecuencias económicas y sociales que podría tener la medida para quienes utilizan diariamente la ruta.

Entre los principales argumentos de quienes rechazan el proyecto se encuentra el impacto que tendría sobre trabajadores, estudiantes, productores agropecuarios, comerciantes y transportistas que circulan habitualmente por la zona. 

Vecinos se rebelan ante el anuncio de poner dos cabinas de peaje sobre la Ruta Nacional 3

Además, sostienen que la ubicación elegida podría afectar directamente a los residentes en la localidad de Cacharí, generando una división territorial y complicaciones para los vecinos.

En ese contexto, vecinos de esa zona convocaron a una movilización para el próximo sábado 28 de junio a las 14 en el acceso a la localidad, ubicado sobre la Ruta Nacional 3 y avenida San Martín. 

Bajo la consigna “Que no nos quiebren” y “No al peaje entre Cacharí y Azul”, la convocatoria busca reunir a instituciones, autoridades y público en general para expresar el rechazo a la iniciativa.

Según los organizadores, durante la jornada habrá volanteada, feria y participación de artistas locales, remarcando que la movida tiene como objetivo “defender los intereses de la comunidad y reclamar que cualquier decisión sobre la instalación del peaje contemple la opinión de los vecinos afectados”.
 

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