24 de junio de 2026
OTRA VEZ
Wanda Nara: “Le perforaron cinco veces la oreja a mi hija sin preguntarme"
La conductora reveló en televisión que el exfutbolista decidió de forma unilateral realizar cinco perforaciones en la oreja de una de sus hijas menores, lo que provocó una infección. Además, acusó a Icardi de no pagar la cuota alimentaria de Francesca e Isabella desde la separación y apuntó contra sus abogadas
En medio de la escalada del conflicto judicial que mantienen por temas de crianza y salud de sus hijas, Wanda Nara salió al cruce este miércoles de las acusaciones de negligencia impulsadas por Mauro Icardi y denunció una decisión unilateral del padre sobre una de las menores.
Durante una comunicación telefónica con el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) de América TV, Nara contó que se enteró de las perforaciones al asistir a un acto escolar, cuando vio que la niña tenía la oreja infectada: “A mi hija le perforaron cinco veces la oreja sin preguntarme y se le infectó”, lanzó la conductora, visiblemente molesta. Asimismo agregó: “Se le infecta mucho y no puede ingresar tampoco al colegio con cinco aritos. Nunca me lo preguntaron”.
Vale mencionar que la decisión fue tomada por Icardi: “Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo”. La empresaria enfatizó que “nunca me consultaron” y que la situación “va totalmente en contra de lo que yo hubiera autorizado”.
Wanda reiteró su postura clara respecto a modificaciones corporales en sus hijos: “Tengo hijos adolescentes y no tienen un solo tatuaje, ninguno. Yo no autorizo piercings, no autorizo tatuajes”.
Además, recordó que el colegio prohíbe el ingreso con múltiples aros por riesgos sanitarios.En el marco del mismo round mediático y judicial, Nara también se refirió a la cuota alimentaria que Icardi debe abonar por sus hijas Francesca e Isabella.
La mediática aseguró que desde la separación “no paga nada. Cero” y que se ha acumulado una deuda importante con multas “exorbitantes” e “inalcanzables”.
Nara apuntó directamente contra las abogadas del futbolista, Lara Piro y Elba Marcovecchio, a quienes acusó de beneficiarse del conflicto prolongado. “Siento que si Mauro pagaría del 1 al 5 la cuota alimentaria de sus hijas, la Lara Piro no existiría entre nosotros, Elba tampoco, no habría ningún problema legal”, declaró.
“Yo siento que está mal aconsejado… a las abogadas les servirá que Mauro no pague, lo seguirán enroscando y las únicas perjudicadas son Francesca e Isabella”, añadió Nara, quien además solicitó a la Justicia que impida la salida del país de Icardi hasta que regularice la deuda.
El cruce se da en un contexto de alta tensión judicial entre la expareja, con denuncias cruzadas por temas de salud de las menores y régimen de convivencia.