Volver | La Tecla Photoshop 24 de junio de 2026 OTRA VEZ

Wanda Nara: “Le perforaron cinco veces la oreja a mi hija sin preguntarme"

La conductora reveló en televisión que el exfutbolista decidió de forma unilateral realizar cinco perforaciones en la oreja de una de sus hijas menores, lo que provocó una infección. Además, acusó a Icardi de no pagar la cuota alimentaria de Francesca e Isabella desde la separación y apuntó contra sus abogadas

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