Volver | La Tecla Nacionales 23 de junio de 2026 RUTA 226

Privatización de rutas: cierran un peaje en Olavarría y dejan sin trabajo a 70 empleados

La estación ubicada sobre la Ruta Nacional 226 dejará de operar bajo la actual concesión el próximo 30 de junio. Los trabajadores fueron indemnizados y crece la incertidumbre sobre su futuro cuando asuma la nueva empresa adjudicataria del corredor.

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