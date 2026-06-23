23 de junio de 2026
RUTA 226
Privatización de rutas: cierran un peaje en Olavarría y dejan sin trabajo a 70 empleados
La estación ubicada sobre la Ruta Nacional 226 dejará de operar bajo la actual concesión el próximo 30 de junio. Los trabajadores fueron indemnizados y crece la incertidumbre sobre su futuro cuando asuma la nueva empresa adjudicataria del corredor.
El proceso de privatización de los corredores viales nacionales impulsado por el Gobierno de Javier Milei comenzó a tener impacto directo en el empleo. En Olavarría, unos 70 trabajadores de la estación de peaje ubicada sobre la Ruta Nacional 226, a la altura de Hinojo, fueron desvinculados y cesarán definitivamente sus funciones el próximo 30 de junio.
Según informó el medio local Infoeme, la decisión está vinculada al cambio de concesionario dispuesto por la Nación en el marco de la privatización de distintos corredores viales. Los empleados recibieron propuestas de indemnización por parte de la administración nacional y deberán dejar sus puestos antes de que la nueva operadora tome posesión del tramo.
Uno de los trabajadores resumió la situación al portal olavarriense: "Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas".
Entre los afectados se encuentran operadores viales, cajeros, personal de maestranza, trabajadores de balanza, supervisores y técnicos de soporte, la mayoría con residencia en Olavarría, Hinojo y Colonia Hinojo.
De acuerdo con los testimonios recogidos por Infoeme, las propuestas de indemnización fueron comunicadas hace varios meses y no contemplaban posibilidad de negociación. En ese sentido, algunos empleados describieron el proceso como un "despido encubierto", al sostener que no existían alternativas frente al acuerdo ofrecido.
La principal preocupación ahora está puesta en el escenario que se abrirá una vez que la nueva empresa asuma la operación del corredor. Los trabajadores aseguran que no recibieron precisiones sobre la continuidad de la estación de peaje ni sobre eventuales reincorporaciones.
Incluso, manifestaron dudas respecto del funcionamiento futuro del puesto de cobro y advirtieron que la incorporación de nuevas tecnologías podría reducir considerablemente la cantidad de personal necesario para prestar el servicio.
La medida forma parte del proceso establecido por el Decreto 97/2025, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso la privatización total de Corredores Viales S.A. a través del sistema de concesión de obra pública por peaje. Entre los tramos alcanzados figura el Corredor Atlántico, que comprende 404 kilómetros de la Ruta Nacional 226 entre Mar del Plata y Bolívar.
En ese marco, a mediados de mayo el Ministerio de Economía adjudicó la explotación del corredor por un plazo de 20 años a un consorcio conformado por las empresas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco. El contrato contempla un plan de inversiones, cambios en el esquema tarifario y la instalación de nuevas estaciones de peaje, entre ellas una proyectada en las cercanías de Vallimanca.