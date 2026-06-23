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23 de junio de 2026
DOLOR EN LA JUSTICIA

Murió Carlos Natiello, presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense

De extensa trayectoria en la Justicia, ejercía ese cargo desde el 1 de enero de este año. Entre sus fallos estuvo la declaración de inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado.

Murió Carlos Natiello, presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense
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Profundo dolor causó en el ámbito judicial la muerte del juez Carlos Ángel Natiello, presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, quien contaba con una extensa trayectoria.

A lo largo de su carrera se desempeñó como magistrado de sala en el máximo organismo penal de la provincia, donde construyó una larga trayectoria vinculada a la administración de justicia.

Ejercía la presidencia de ese órgano desde el 1° de enero de 2026, cargo que ocupaba luego de años de experiencia en esa instancia, recordándose fallos como la ratificación de decisiones que validaron las instrucciones impartidas a jurados populares bajo perspectiva de género, con el objetivo de evitar que los procesos judiciales estuvieran atravesados por estereotipos o prejuicios.

Además, tuvo importante participación en la declaración de inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado, considerando en aquella resolución que esa figura constituía una “pena cruel”.

La Suprema Corte provincial aseguró en su página web: "El 22 de junio del corriente año falleció el Juez Decano de este Tribunal y actual Presidente, Dr. Carlos Ángel Natiello. Dicho Magistrado fue miembro fundador del mismo desde el año 1998 al que arribó luego de una vasta trayectoria. Los jueces, funcionarios y empleados del Tribunal de Casación Penal lamentan su partida y acompañan a sus familiares y amigos en este difícil momento".
 

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