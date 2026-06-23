Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de junio de 2026 DOLOR EN LA JUSTICIA

Murió Carlos Natiello, presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense

De extensa trayectoria en la Justicia, ejercía ese cargo desde el 1 de enero de este año. Entre sus fallos estuvo la declaración de inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado.

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