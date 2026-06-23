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23 de junio de 2026
LEGISLATURA

Los libertarios ponen la estructura política del Banco Provincia bajo la lupa

El bloque de La Libertad Avanza acompañó una iniciativa de su titular, Carlos Curestis, que busca recortar la estructura política de la entidad. La reforma de fin de año, acordada entre el oficialismo y parte de la oposición, creó nuevos órganos de conducción.

Los libertarios ponen la estructura política del Banco Provincia bajo la lupa
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El bloque de Senadores provinciales de La Libertad Avanza presentó un proyecto para reducir la estructura política del Banco Provincia, pidiendo información acerca de los costos para sostenerla.

La iniciativa del presidente de la bancada Carlos Curestis y acompañada por el resto de sus miembros, busca transparentar las empresas de la entidad. “Los bonaerenses tienen derecho a saber cuántos cargos existen, cuánto cuestan y qué aportan. Menos directorios, menos asesores y menos privilegios; más transparencia y austeridad”, señaló Diego Valenzuela.

En el texto propone modificar el artículo 18 de la Carta Orgánica de la entidad provincial, disponiendo que el Bapro “será gobernado por un Directorio compuesto por un (1) Presidente y cinco (5) vocales argentinos. El Presidente y los cinco (5) vocales serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado; dos (2) de ellos deberán representar a la oposición legislativa respetando la proporción de la representación de las minorías en ambas Cámaras”. 

En ese punto, propone además que “durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos para un solo período más. El Presidente y los vocales deberán contar con antecedentes de reconocida idoneidad, así como gozar de buen nombre y honor que garantice el decoro y respeto que exige la investidura de estos cargos. Los vocales se renovarán por mitades cada dos (2) años”.

El proyecto libertario también menciona que el directorio “se reunirá por lo menos dos (2) veces por semana con “quórum” de tres (3) miembros incluido el Presidente. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y el Presidente, en caso de empate, tendrá doble voto”.
 En su iniciativa, los legisladores piden que de acompañe “documentación con detalle de los montos que se pagan mensualmente. Identifique cada cargo y a qué empresa pertenecen, especificando mes por mes los años 2024, 2025 y 2026”.

También pretende que se detalle y acompañe “documentación con la evolución del crecimiento o disminución de los cargos referidos durante 2024, 2025 y 2026, discriminando mes por mes de cada año”, así como todo otro dato que resulte de interés como complemento de la presente solicitud.

Como informó La Tecla.info, a partir de un acuerdo del oficialismo con parte de la oposición para la aprobación del Endeudamiento, la Legislatura bonaerense sancionó a finales del año pasado la Ley N.º 15.562, que introduce cambios sustanciales en la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La norma estableció un Directorio con un presidente y nueve miembros (los libertarios buscan refucirlo a cinco), además de crear un Consejo de Directores Asociados, integrado por tres vocales, con mandatos de cuatro años y posibilidad de reelección. Sus integrantes participarán de las reuniones del Directorio con voz pero sin voto y percibirán una remuneración equivalente a la de un vocal.

También se creó una Sindicatura colegiada como órgano de control de legalidad de los actos del Directorio, conformada por dos síndicos, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con mandatos de cuatro años y posibilidad de reelección. Al igual que el Consejo de Directores Asociados, los síndicos participarán de las reuniones con voz, pero sin voto, y cobrarán una remuneración equivalente a la de un vocal.

Así, ingresaron los kicillofistas Carlos Julio “Cuto” Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher, los camporistas Rodrigo Martín Rodríguez y Laura González, los massistas Javier Osuna y Sergio Bordoni y Gabriela Demaría, de línea directa con Juan Pablo de Jesús; por Unión y Libertad, Fernando Rozas; los proístas Matías Ranzini y Adrián Urreli, el monzoísta Marcelo Daletto y el radical (Evolución) Fernando Pérez.
 

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