Los libertarios ponen la estructura política del Banco Provincia bajo la lupa

ESPECULACIONES
La Tecla
Redacción
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En su iniciativa, los legisladores piden que de acompañe “documentación con detalle de los montos que se pagan mensualmente. Identifique cada cargo y a qué empresa pertenecen, especificando mes por mes los años 2024, 2025 y 2026”.
Acompaño los proyectos del senador @CarlosCurestis para transparentar las empresas del grupo Banco Provincia y reducir estructuras políticas innecesarias. Los bonaerenses tienen derecho a saber cuántos cargos existen, cuánto cuestan y qué aportan. Menos directorios, menos… pic.twitter.com/JoSjFj3k7C— Diego Valenzuela (@dievalen) June 23, 2026