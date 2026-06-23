Los libertarios ponen la estructura política del Banco Provincia bajo la lupa

ESPECULACIONES Andrés Sosa

Los intendentes empiezan a dudar de la intención de Kicillof de volver a desdoblar La reforma electoral en la provincia de Buenos Aires genera discusiones y tensiones tanto en el peronismo como en la oposición. La versión sobre un posible cambio de postura del Gobernador comienza a inquietar a los jefes comunales que quieren elecciones separadas.