24 de junio de 2026
NOTA DE TAPA
Grupo AFA: el distanciamiento con La Cámpora tras un doble cortocircuito
El sector que encabezan Achával, Otermín, Mantegazza y Granados se muestra conciliador en la interna del PJ, pero exige sentarse en la mesa de decisiones. Charlas con todos y pedido por un intendente gobernador. Tras las elecciones de 2025, el equipo decidió dejar atrás la alianza con La Cámpora y emprender su propio camino.
El grupo de intendentes que quiere armar la cuarta pata en la coalición del peronismo tuvo su primer paso en 2025 luego del cierre de listas para las elecciones nacionales en octubre. En aquel entonces el cuarteto Otermín, Achával, Granados y Mantegazza decidió dejar atrás la alianza con La Cámpora y emprender su propio camino.
Cuando se conoció oficialmente que Cristina Fernández iba a ser candidata a diputada provincial se armó un grupo de WhatsApp llamado “La Tercera con Cristina” y allí estaban jefes comunales camporistas y peronistas aliados, entre otros dirigentes provinciales. Mayra Mendoza llevaba la voz cantante y desde ese espacio pensaban ejes de campaña, el discurso a volcar en la sociedad, actividades en el territorio y demás acciones. Pero Crriistina no pudo ser.
El primer cortocircuito se dio durante el cierre de listas para las elecciones provinciales, cuando el grupo de intendentes se quedó con las manos vacías en representación legislativa. Incluso hubo bronca cuando se confirmó que Luis Vivona apareció en la boleta de la Tercera sección como diputado, tras ser senador por la Primera.
El enojo de aquel entonces provocó una serie de reuniones, con algunos asados por medio, entre la plana mayor de la dirigencia camporista y el intendentismo. Hubo una propuesta para octubre: los alcaldes serían compensados con varios lugares en la lista a diputados nacionales. Con esa promesa, hicieron de lado los rencores y encararon la campaña hacia octubre.
Sin embargo, en el cierre de listas se enteraron por WhatsApp -según contaron algunas fuentes- que les tocaba un lugar como suplentes y que les pedían que propusieran un nombre. La respuesta de los intendentes fue diplomática y seguidamente abandonaron el grupo. El resto ya es historia conocida tras la derrota en la provincia de Buenos Aires ante La Libertad Avanza.