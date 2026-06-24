Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de junio de 2026 NOTA DE TAPA

Grupo AFA: el distanciamiento con La Cámpora tras un doble cortocircuito

El sector que encabezan Achával, Otermín, Mantegazza y Granados se muestra conciliador en la interna del PJ, pero exige sentarse en la mesa de decisiones. Charlas con todos y pedido por un intendente gobernador. Tras las elecciones de 2025, el equipo decidió dejar atrás la alianza con La Cámpora y emprender su propio camino.

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