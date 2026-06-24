El Senado bonaerense vuelve al ruedo con enojos que auguran una sesión inquieta
La Cámara alta tendrá este miércoles su primera sesión ordinaria de 2026 luego de meses de inactividad marcados por la interna del peronismo. En paralelo, el gobernador envió tres iniciativas estratégicas sobre salud y trabajo en plataformas digitales que comenzarán su recorrido legislativo.
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Después de casi seis meses sin actividad ordinaria, el Senado bonaerense volverá a sesionar este miércoles desde las 13. Será la primera sesión ordinaria de 2026, en un contexto atravesado por la disputa interna del peronismo que mantuvo paralizada a la Cámara alta durante todo el año.
La convocatoria fue realizada por la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Verónica Magario, luego de que oficialismo y oposición lograran destrabar la discusión por la integración de las comisiones legislativas, uno de los principales puntos de conflicto que impidieron el funcionamiento regular del Senado.
Hasta ahora, la única actividad formal del cuerpo había sido una sesión especial realizada en marzo por el cincuentenario del golpe de Estado de 1976. La falta de sesiones ordinarias generó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo. La senadora del Frente Renovador, Malena Galmarini, había calificado como "una vergüenza" que la Cámara permaneciera sin sesionar durante meses.
La reactivación del Senado coincide con el desembarco legislativo de una serie de proyectos impulsados por el gobernador Axel Kicillof, que comenzarán a tomar estado parlamentario en esta primera sesión.
Entre las iniciativas se encuentra la creación de un laboratorio provincial de medicamentos, una propuesta que ya había sido presentada el año pasado pero que perdió estado parlamentario por falta de tratamiento. El objetivo es que la Provincia produzca medicamentos esenciales y pueda intervenir en la formación de precios de referencia.
También ingresará el proyecto para la creación de un Sistema Integrado de Salud bonaerense, una de las apuestas centrales de la gestión provincial para coordinar la atención sanitaria entre los distintos niveles del Estado.
El tercer expediente es el denominado informalmente como "ley Rappi", elaborado por el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa. La propuesta busca establecer derechos laborales mínimos para repartidores y trabajadores de plataformas digitales como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify, tomando como referencia recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la previa de la sesión, oficialismo y oposición mantuvieron una reunión de Labor Parlamentaria en la que acordaron el temario que llegará al recinto. Entre los expedientes consensuados para ser tratados aparecen iniciativas vinculadas a accesibilidad para personas con discapacidad en el transporte público, la creación del Registro Provincial de Datos Genéticos de cadáveres o restos no identificados, modificaciones al régimen previsional especial para excombatientes de Malvinas y la declaración de Tornquist como Capital Provincial del Senderismo y el Trekking.
Además, el listado incluye decenas de proyectos de declaración y reconocimiento institucional que serán abordados sobre tablas, lo que permitirá al Senado retomar formalmente su actividad legislativa tras más de seis meses de parálisis.
Sin embargo, según trascendió, el senador oficialista Mario Ishii puso el grito en el cielo porque sus dos proyectos presentados para declarar emergencia sanitaria y alimentaria no fueron aceptados para ser tratados sobre tablas. Asimismo, se espera que el vicepresidente de la Cámara plantee sus críticas en el recinto.
La apertura de la actividad legislativa aparece como una señal de normalización institucional tras meses de tensiones en el oficialismo, aunque la disputa interna del peronismo continúa abierta y podría volver a impactar sobre el ritmo de tratamiento de los proyectos.
Mientras tanto, siguen pendientes dos iniciativas anunciadas por Kicillof durante la apertura de sesiones de marzo: la Ley de Formación del Personal Policial y la nueva Ley de Seguridad Pública, dos proyectos que aún no fueron enviados a la Legislatura y que forman parte de la agenda de seguridad que el Ejecutivo busca impulsar durante este año.
Si bien los proyectos estratégicos enviados por Kicillof recién comenzarán su recorrido parlamentario con el ingreso formal a la Cámara, la sesión de este miércoles marcará el regreso de la actividad ordinaria del Senado bonaerense y servirá como primer test de funcionamiento luego de que el oficialismo lograra destrabar la disputa por las autoridades de las comisiones legislativas.