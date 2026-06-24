Incendio de globo aerostático: una catástrofe innecesaria



El accidente ocurrió en la mañana del domingo en la región de Cachoeira de Nova Fátima, en Praia Grande, uno de los destinos más populares de Brasil para vuelos en globo aerostático.



Según informaron las autoridades, la aeronave transportaba a 21 personas cuando, por causas que aún se investigan, se originó un incendio dentro de la canasta. El piloto intentó un descenso de emergencia y, cuando el globo estaba cerca del suelo, ordenó a los pasajeros que saltaran para ponerse a salvo. Algunas personas lograron hacerlo y sobrevivieron, pero otras no pudieron escapar. Al aligerarse de peso, el globo volvió a ascender y posteriormente se desplomó tras ser consumido por las llamas.



La caída se produjo en una zona boscosa cercana a un centro de salud, a solo dos kilómetros del lugar de despegue.El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, confirmó el saldo de ocho fallecidos y 13 sobrevivientes.



Entre las víctimas fatales se encuentra una familia completa que viajaba junta en el globo.Las impactantes imágenes del momento del siniestro, captadas por testigos, muestran cómo las llamas envuelven parte de la aeronave mientras pierde altura y finalmente se estrella contra el suelo.



Equipos de bomberos, personal sanitario y helicópteros participaron en las tareas de rescate y atención a los heridos.Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio.



Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque se apunta a una posible falla técnica o un incidente dentro de la canasta.Praia Grande es un lugar frecuentado por turistas que buscan disfrutar de los paisajes de la región sur de Brasil desde el aire.



El trágico suceso generó gran conmoción en todo el país y reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en los paseos en globo aerostático.