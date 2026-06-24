24 de junio de 2026
TIRONEOS
Reforma laboral: Nación negocia convenios y Provincia marca distancia
La revisión de acuerdos colectivos queda bajo la órbita nacional, mientras Buenos Aires sostiene su poder de fiscalización y sus paritarias provinciales.
La renegociación de cientos de convenios colectivos impulsada por Nación deja afuera a Buenos Aires de la mesa de discusión, pero la Provincia conserva competencias clave: fiscalización laboral, sanciones y paritarias propias con estatales y docentes.
Mientras el Gobierno nacional avanza con la revisión de convenios colectivos de trabajo tras la reglamentación de la reforma laboral, la provincia de Buenos Aires busca diferenciar su estrategia y remarcar que no tendrá participación directa en esas negociaciones.
La Secretaría de Trabajo de la Nación impulsa la actualización de cientos de acuerdos laborales a partir del fin de la ultraactividad, el mecanismo que permitía mantener vigentes los convenios vencidos hasta la firma de uno nuevo. Con ese cambio, el Ejecutivo nacional comenzó a notificar a gremios y cámaras empresarias para abrir discusiones sobre nuevas condiciones laborales.
La primera etapa alcanza a sectores estratégicos de la economía y a sindicatos de fuerte peso político y económico, entre ellos Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción, Alimentación, Sanidad, Gastronómicos, Aeronáuticos, Petroleros, Ferroviarios, Marítimos, Portuarios y Trabajadores de Prensa, entre otros.
Desde el oficialismo nacional sostienen que la medida busca modernizar las relaciones laborales, actualizar convenios y promover nuevas formas de negociación. En cambio, sectores de la CGT advierten que la revisión puede derivar en una flexibilización de hecho y en una pérdida de derechos vinculados a jornadas laborales, categorías y condiciones de trabajo.
En ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof busca marcar diferencias. Desde la administración bonaerense señalan que la Provincia no participa de esas mesas porque los convenios colectivos alcanzados son de alcance nacional y la discusión corresponde a gremios nacionales, cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Sin embargo, Buenos Aires mantiene un papel relevante en la aplicación de la normativa laboral dentro de su territorio. A través del Ministerio de Trabajo provincial conserva las facultades de inspección, control y sanción frente a incumplimientos laborales en empresas radicadas en la provincia.
Además, la gestión bonaerense mantiene bajo su órbita las negociaciones paritarias de los trabajadores estatales, docentes y otros sectores del empleo público provincial, donde continúa discutiendo salarios y condiciones laborales con sus propios sindicatos.
Así, mientras Nación avanza con una transformación del esquema de convenios colectivos, Provincia intenta sostener un modelo propio de relaciones laborales: sin intervenir en acuerdos nacionales, pero con capacidad de fiscalización y una agenda diferenciada en el empleo público bonaerense.