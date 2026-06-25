Ekaterina Ojeda se suma a la lista para MasterChef Celebrity 2026



En medio del revuelo causado por su cruce con La China Suárez, Ekaterina Ojeda rompió el silencio y ahora sueña con un delantal en las cocinas más famosas de la televisión argentina.



La joven modelo de origen ruso, que trabaja como relacionista pública, confirmó que ya tomó clases de cocina y expresó su entusiasmo por sumarse a la próxima edición de MasterChef Celebrity.



Según trascendidos de las últimas horas, Ekaterina forma parte de la lista preliminar de convocados que circula en la producción de Telefe. Su incorporación dependería en gran medida del visto bueno de Wanda Nara, conductora del programa, con quien la joven ya se manifestó alineada.Entre las principales figuras que suenan fuerte para MasterChef Celebrity 2026 se encuentran Juli Poggio (ex Gran Hermano), una de las que más chances tiene; Nati Jota, Santi Talledo, Mernuel, Nora Colosimo (madre de Wanda Nara), Daniela Christiansson (esposa de Maxi López), Débora Nishimoto, Yanina Latorre, Gimena Accardi, Topa, Guillermo Andino, Camila Galante (esposa de Leandro Paredes), Guido Záffora, Lizy Tagliani y Ekaterina Ojeda, entre otros. También circularon nombres como L-Gante, La China Ansa, La Tora y Abel Pintos, aunque la lista definitiva aún no está cerrada.



Ekaterina relató con detalle la noche en el boliche Tequila: “Voy siempre, ahí nos invitaron los amigos y él estaba solo, después llegó ella”. Describió la interacción con Icardi como una “charla de boliche, normal, qué sé yo”. Ante la consulta sobre si el futbolista intentó besarla, fue contundente: “No lo dejé, no lo dejé”. Además, confirmó el enojo de La China Suárez: “Estaba enojada. Quizás con él, no sé si conmigo” y agregó que el jugador fue “retado”. Desmintió ser fanática de Icardi: “No soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que en Turquía, por todo el quilombo”. Y sobre el temperamento de la actriz, cerró con una sonrisa pícara: “Y se sabe, ¿o no?”.



Ahora, lejos de la polémica, se enfoca en prepararse: “Cocino muy rico, recetas de mi mamá rusa. Arranco ya las clases”.



