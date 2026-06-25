Apps
Jueves, 25 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
SIGUE EL ESCANDALO

Ekaterina Ojeda se suma a la lista para MasterChef Celebrity 2026

La modelo Ekaterina Ojeda, de 25 años, pasó de ser noticia por el escándalo en un boliche con Mauro Icardi y La China Suárez a convertirse en una de las nuevas participantes de MasterChef Celebrity

GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Ekaterina Ojeda se suma a la lista para MasterChef Celebrity 2026
Compartir


En medio del revuelo causado por su cruce con La China Suárez, Ekaterina Ojeda rompió el silencio y ahora sueña con un delantal en las cocinas más famosas de la televisión argentina.

La joven modelo de origen ruso, que trabaja como relacionista pública, confirmó que ya tomó clases de cocina y expresó su entusiasmo por sumarse a la próxima edición de MasterChef Celebrity.

Según trascendidos de las últimas horas, Ekaterina forma parte de la lista preliminar de convocados que circula en la producción de Telefe. Su incorporación dependería en gran medida del visto bueno de Wanda Nara, conductora del programa, con quien la joven ya se manifestó alineada.Entre las principales figuras que suenan fuerte para MasterChef Celebrity 2026 se encuentran Juli Poggio (ex Gran Hermano), una de las que más chances tiene; Nati Jota, Santi Talledo, Mernuel, Nora Colosimo (madre de Wanda Nara), Daniela Christiansson (esposa de Maxi López), Débora Nishimoto, Yanina Latorre, Gimena Accardi, Topa, Guillermo Andino, Camila Galante (esposa de Leandro Paredes), Guido Záffora, Lizy Tagliani y Ekaterina Ojeda, entre otros. También circularon nombres como L-Gante, La China Ansa, La Tora y Abel Pintos, aunque la lista definitiva aún no está cerrada.

Ekaterina relató con detalle la noche en el boliche Tequila: “Voy siempre, ahí nos invitaron los amigos y él estaba solo, después llegó ella”. Describió la interacción con Icardi como una “charla de boliche, normal, qué sé yo”. Ante la consulta sobre si el futbolista intentó besarla, fue contundente: “No lo dejé, no lo dejé”. Además, confirmó el enojo de La China Suárez: “Estaba enojada. Quizás con él, no sé si conmigo” y agregó que el jugador fue “retado”. Desmintió ser fanática de Icardi: “No soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que en Turquía, por todo el quilombo”. Y sobre el temperamento de la actriz, cerró con una sonrisa pícara: “Y se sabe, ¿o no?”.

Ahora, lejos de la polémica, se enfoca en prepararse: “Cocino muy rico, recetas de mi mamá rusa. Arranco ya las clases”.

 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

ON FIRE

Kicillof bajo fuego: Berni e Ishii avivan la guerra contra La Cámpora

Tras seis meses de parálisis, la primera sesión del Senado se convirtió en un ring de la pelea peronista. Ishii acusó al gobernador de no recorrer el territorio y de bloquear proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria, mientras Berni le soltó a Magario que tanto ella como Axel Kicillof deben sus cargos a Cristina Kirchner. En paralelo, Bianco respondió a los dardos de Máximo Kirchner y defendió las PASO

NOTICIAS MÁS VISTAS

Vecinos se rebelan ante el anuncio de poner dos cabinas de peaje sobre la Ruta Nacional 3

El paso del tiempo y las transformaciones estéticas en las famosas

Sesión caliente: Zona Fría, Magistratura y fuertes cruces por la interna peronista

Grupo AFA: el distanciamiento con La Cámpora tras un doble cortocircuito 

Una inspección reveló serias falencias en un área sensible de la Justicia en zona norte

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET