Una inspección reveló serias falencias en un área sensible de la Justicia en zona norte
El Tribunal Superior de Justicia detectó atrasos en pericias médicas, demoras en las evaluaciones y una acumulación de expedientes pendientes en el Gabinete Médico de Caleta Olivia. Ordenaron medidas urgentes para normalizar el servicio
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Una inspección ordenada por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz encendió señales de alerta sobre el funcionamiento del Gabinete Médico de Caleta Olivia, una dependencia clave para la producción de pericias utilizadas en causas judiciales civiles, laborales y penales.
El relevamiento fue realizado por autoridades de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial y permitió detectar una situación de atraso en el Área de Medicina Forense, particularmente en las tareas a cargo del perito médico especialista Alejandro Álvarez Giral.
De acuerdo con la resolución firmada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras Agüero, al momento de la inspección existían 16 pericias pendientes de realización, mientras que durante el transcurso de 2026 se habían producido apenas nueve informes periciales.
A ello se sumó otro dato que preocupó a las autoridades judiciales: la demora acumulada en las evaluaciones médicas. Según consta en las actas de inspección, la agenda del organismo mostraba un ritmo de trabajo de entre una y dos evaluaciones por jornada, con apenas tres o cuatro citaciones semanales.
Esa dinámica provocó que ya existieran turnos otorgados hasta el inicio de la próxima feria judicial de invierno y otros programados hasta el 22 de septiembre, generando una acumulación de personas en espera para ser examinadas por el cuerpo médico.
La situación contrasta con el desempeño registrado en otras áreas del mismo Gabinete. La inspección determinó que el perito psiquiatra Fernando Monzón se encontraba al día con sus tareas, mientras que el médico forense Leonardo Aybar no registraba informes pendientes. En tanto, Marcelo Ocampo se encontraba con licencia prolongada y acumulaba diez causas pendientes de resolución, mientras que Verónica Ojeda se desempeñaba exclusivamente en guardias, urgencias y autopsias, habiendo realizado nueve procedimientos de este tipo desde fines de abril.
El documento oficial recuerda además que la problemática no era desconocida para las autoridades judiciales. De hecho, la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción ya había intervenido en 2025 para advertir sobre las demoras en la producción de pericias médicas y había diseñado un esquema de colaboración interna para reforzar el área.
En los fundamentos de la resolución, el Tribunal Superior enfatizó que las demoras excesivas pueden afectar garantías constitucionales vinculadas al acceso a la justicia y al derecho a obtener respuestas judiciales en plazos razonables. En ese sentido, recordó que el Poder Judicial tiene la obligación de asegurar un servicio eficiente y libre de dilaciones injustificadas.
Frente al escenario detectado, la Presidencia del máximo tribunal provincial decidió adoptar medidas extraordinarias para intentar normalizar el funcionamiento de la dependencia. La principal consiste en reasignar temporalmente tareas dentro del Gabinete Médico de Caleta Olivia.
A partir de ahora, los médicos forenses que no se encuentren de turno deberán colaborar con las funciones del perito médico auditor para acelerar la elaboración de las pericias atrasadas y reducir el volumen de expedientes pendientes.
Además, el Tribunal Superior instruyó al Coordinador Provincial del Departamento de Medicina para que realice un seguimiento permanente del plan de regularización e informe periódicamente sobre la evolución de los trabajos y el estado de las pericias pendientes.