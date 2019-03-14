Volver | La Tecla 24 de junio de 2026 SANTA CRUZ

Una inspección reveló serias falencias en un área sensible de la Justicia en zona norte

El Tribunal Superior de Justicia detectó atrasos en pericias médicas, demoras en las evaluaciones y una acumulación de expedientes pendientes en el Gabinete Médico de Caleta Olivia. Ordenaron medidas urgentes para normalizar el servicio

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